Fußball: Jubiläum: "buntkicktgut" wird 25 Jahre alt

Fußball ist eine gemeinsame Sprache, Fußball hat die Kraft, Menschen zu verbinden und Brücken zu bauen. Eine Weisheit, die bei der zunehmenden Kommerzialisierung des Volkssports manchmal in Vergessenheit gerät, ist der Grundgedanke hinter "buntkicktgut". Das Projekt bringt nun seit mittlerweile 25 Jahren fußballbegeisterte Mädchen und Jungen auf dem Fußballplatz zusammen - in einer interkulturellen Straßenfußball-Liga.

1998 entstand aus der Betreuungsarbeit von Kindern und Jugendlichen in Münchner Gemeinschaftsunterkünften für Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber die Idee zu "buntkicktgut". Die Initiative hat das Ziel, jungen Menschen verschiedener kultureller und nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu geben und Möglichkeiten von sozialem und kulturellem Lernen zu eröffnen.

Prominente Unterstützung: Makaay überreicht die Pokale

"Für mich ist das immer noch unfassbar, wenn ich daran denke, dass das alles als kleine Maßnahme begonnen hat", sagt Mitinitiator Rudi Heid, der so etwas wie der Vater von "buntkicktgut" ist. Mittlerweile ist die Liga so beliebt, dass die Idee und das Projekt die Stadtgrenzen Münchens mittlerweile verlassen hat. In Niederbayern, Berlin, Hamburg, Ludwigshafen, Düsseldorf - und mittlerweile auch im togolesischen Sokodé in Togo gibt es Ableger von "buntkicktgut".

"Wir wollen jemanden, der am Rand lebt, marginalisiert ist die Techniken des Demokratieverständnisses und spielerisch vermitteln, worauf es ankommt und was wichtig ist in dieser Gesellschaft", erklärt Heid: "Es ist ein gegenseitiges Lernen." Diesen Gedanken unterstützen auch viele Prominente Sportler - einer davon: Roy Makaay. Der ehemalige Bayern-Spieler überreicht beim Jubiläums-Turnier die Pokale. Auch wenn die eigentlich gar nicht das Wichtigste sind. Dabei sein ist eben alles.