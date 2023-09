Erstes Basketballspiel auf LED-Glasboden in München

Die "Weltpremiere" auf dem hochmodernen Untergrund können die Fans des FC Bayern Basketball beim Bundesliga-Auftakt am 29. September (20 Uhr) im BMW Park gegen den Mitteldeutschen BC erleben. Die Installation des Hightech-Videosportbodens in der Spielstätte des FC Bayern ist bereits abgeschlossen.

Schwingung und Grip sind gewährleistet

Ex-Nationalspieler Steffen Hamann testete die neue Unterlage für BR24Sport und kommt zu dem Ergebnis: "Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass er zu fest ist, aber er schwingt fast noch besser als ein Parkett. Das bisschen Dribbeln hat schon mehr Spaß gemacht als auf so manch anderem Parkettboden."

Nie zuvor fand ein offizielles Erstliga-Spiel im Basketball auf LED-Glasboden statt. München ist da wieder einmal Vorreiter. Genau gesagt handelt es sich bei der Unterlage um einen ASB-Videosportboden, der das originale Spielfeld über LED-Markierungslinien, die sich unter dem Boden befinden, nachempfindet.

"Ich hatte vorher keine Vorstellungen und dachte auch nicht, dass man auf einem Glascourt spielen kann. Aber das macht richtig Spaß, man hat Grip und eine unsanfte Landung fühlt sich fast weich an." Elias Harris, FC Bayern Basketball

LED-Display unter Sicherheitsglas

Auf herkömmlichen Hallenparketts rutschten Spieler gerne mal auf Markierungen oder Werbeaufklebern aus und riskierten die eine oder andere Verletzung. Damit ist in München nun Schluss. Der neue Boden besteht aus zwei fünf Millimeter dicken Sicherheitsglasscheiben, die mit einer Sicherheitsfolie laminiert sind. Das Glas lagert auf einem speziell angefertigten LED-Display, welches sich auf Aluminium-Elementen befindet. So bietet der Boden eine sehr gleichmäßige und für den Athleten optimierte Elastizität und Stoßabsorption. Auch für den richtigen Grip ist gesorgt.

Darüber hinaus ergeben sich durch den Glasboden auch Möglichkeiten im Marketing oder bei der Unterhaltung des Publikums. So ist die Einbindung von visuell-digitalen Animationen, Grafiken, Imagespots und Entertainmentinhalten möglich. FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic lobt die Neuerung als nicht weniger als "die Zukunft des Basketballs".

"Ich kenne diese technische Innovation schon länger und kann unseren Fans nur zurufen: Schaut euch das an, kommt in die Halle, denn das wird einmalig!" Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball

Familienunternehmen aus Stein an der Traun hatte die Idee

Möglich gemacht hat diese innovative Neuerung der strategische Partner des FC Bayern, BMW München. Entwickelt wurde der Boden im oberbayerischen Stein an der Traun von dem Familienunternehmen ASB Glassfloor. Hier tüftelt Christof Babinsky mit seinen Mitarbeitern schon seit Jahren an der Perfektionierung seiner Idee: ein LED-Glasboden mit Werbemöglichkeiten und dennoch gefahrlos für die Akteure auf dem Feld.

Das Feedback von den Spielern sei durchweg positiv, sagt Babinsky. Und in Zukunft geht auch noch mehr: So könnten auch statistische Werte eines Spiels sofort auf dem Boden eingeblendet werden. Es wäre ein Mehrwert für die Zuschauer: "Es ist für jeden Fan interessant, was ein Spieler leistet, wie viel Prozent er schießt, wieviel Fouls er hat oder wieviel Minuten er gespielt hat", glaubt Hamann. Ein Basketballspiel als Event - das soll die Zukunft sein.