FC-Bayern-Boss Dreesen: "Wir wollen keine Söldner"

Jan-Christian Dreesen ist seit knapp einem Monat Vorstandschef beim FC Bayern. Als eine seiner ersten Aufgaben will der 55-Jährige beim Rekordmeister wieder für mehr "Mia san mia" und eine bessere Atmosphäre sorgen. Er wolle dem Klub "wieder etwas einhauchen, was ich als Miteinander-Füreinander beschreibe - dass wir mit Freude zur Arbeit gehen, dass man dem anderen vertraut, dass die Leute untereinander kommunikativer werden, dass die Türen offen sind. Mia san mia ist keine Floskel, sondern eine Haltung", sagte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

"Es geht um Menschen"

Dreesens Vorgänger Oliver Kahn war von verschieden Seiten vorgeworfen worden, dass sich unter ihm der Umgangston im Club verschlechtert habe. Kahns Aus hatten die Bayern direkt nach Abpfiff des 34. Spieltags der abgelaufenen Saison verkündet.

"Es geht um Menschen. Wir haben zuletzt eine super Mannschaft gehabt. Und haben es trotzdem sportlich nicht gerissen. Warum? Weil Menschen zusammen nicht im Team funktioniert haben", sagte der vormalige Finanzvorstand. In einer insgesamt schwachen Saison hatten die Münchner zwar knapp die Meisterschaft gewonnen, waren aber in der Champions League und im DFB-Pokal vorzeitig ausgeschieden.

"Brauchen Spieler, die Energie ausstrahlen"

Um erfolgreicher in der nächsten Saison zu sein, hat für Dreesen nun die Kaderzusammenstellung "absolute Priorität". Zu Transfergerüchten äußerte er sich nicht, dafür zum Anforderungsprofil weiterer Neuzugänge: "Wir wollen keine Söldner, die alle zwei Jahre zum nächsten Klub gehen. Wir brauchen Spieler, die Energie ausstrahlen, die sich für den FC Bayern und seine Fans reinhängen." Für die neue Saison haben die Münchner bislang den Leipziger Konrad Laimer und Dortmunds Raphaël Guerreiro verpflichtet. Beide kamen ablösefrei.

"Maximaler sportlicher Erfolg bei wirtschaftlicher Solidität - das bedeutet im Klartext, dass wir weiter versuchen, die Unvernunft zu beherrschen. Es ist eh schon alles irrational bis Wahnsinn, wenn man ehrlich ist." Jan-Christian Dressen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern