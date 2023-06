FC-Bayern-Coach Tuchel: Interesse an de Jong vom FC Barcelona?

Andere Prioritäten bei Tuchel als beim FC Bayern?

Zumal nach Medienberichten Trainer Tuchel und die FC-Bayern-Verantwortlichen in Sachen Transferplanung derzeit wohl auseinanderdriften. Während für Tuchel die Mittelfeldverstärkung Priorität hat, suchen die Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zunächst nach einem Mittelstürmer.

Wieviel Geld stecken die Bayern in Neuzugänge?

Maximal 150 Millionen Euro will der FC Bayern angeblich in Neuzugänge investieren. Zu wenig für einen hochklassigen "Neuner" und eine echte Verstärkung im Mittelfeld. Auch, weil derzeit noch völlig offen ist, was die Bayern auf der anderen Seite an Transfer-Einnahmen generieren. Die Abwehrspieler Benjamin Pavard und Lucas Hérnandez wollen weg, auch in der Defensive wird also Ersatz nötig sein. Fragezeichen stehen auch hinter Namen wie Sadio Mané. Das bayerische Personal-Puzzle bleibt weiter spannend.