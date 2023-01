Spiel des Jahres: Niederbayern-Volleyballderby in Vilsbiburg

Für Volleyballfans in Niederbayern ist es eines von zwei Spielen des Jahres: Das Derby zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und Nawaro Straubing in der Volleyballbundesliga der Frauen. Zum Rückrundenduell erwarten die Roten Raben die Nawaros am Samstag um 17 Uhr in der Ballsporthalle in Vilsbiburg.

Sieg des Favoriten oder Sensation?

Die Rollen im Niederbayernderby der Spitzenvolleyballerinnen sind klar verteilt: Die Roten Raben Vilsbiburg sind haushoher Favorit. Auch in dieser Saison werden die Vilsbiburgerinnen diesem Anspruch gerecht. Aktuell sind sie mit 14 Punkten aus zwölf Spielen Tabellenachte. Die Straubingerinnen konnten dagegen erst zwei Spiele gewinnen und stehen mit sieben Punkten auf dem elften, dem vorletzten Tabellenplatz.

Dennoch rechnen beide Seiten damit, dass das Derby knapp ausgehen könnte. Im Hinspiel am zweiten Spieltag der aktuellen Bundesligasaison konnten sich die Roten Raben in Straubing mit 3:1 durchsetzen, mussten aber lange um den Erfolg kämpfen, nachdem Nawaro Straubing den ersten Satz gewonnen hatte.

Sieg als Pflicht?

Für die Gastgeberinnen zählt am Samstagabend im Niederbayernderby nur ein Sieg. Derzeit hinken die Roten Raben Vilsbiburg ihrem eigenen Anspruch ein wenig hinterher. Ziel in Vilsbiburg ist nach wie vor ein Platz unter den Top 6. Dafür dürfen sie sich aber Ausrutscher wie zuletzt bei der Niederlage zum Rückrundenstart gegen Wiesbaden (0:3) kaum noch leisten. "Wir wollen diese Niederlage so schnell wie möglich hinter uns lassen", gibt Raben-Coach Florian Völker vor. "Nawaro ist angriffsstark, spielt mit Power und Risiko. Da müssen wir aufpassen", warnt der Trainer.

Ohne Druck stark aufspielen?

In Straubing geht man dagegen ohne Druck ins kommende Spiel. Das selbst formulierte Ziel, besser abzuschneiden als in der Vorsaison, haben die Straubingerinnen fast schon geschafft. Nach einem überraschenden Auftakterfolg in Aachen konnten die Nawaros zwar nur noch das Spiel gegen Schlusslicht Neuwied gewinnen, hatten aber in ihren Spielen oft die Chance, entscheidende Sätze zu gewinnen: "In Vilsbiburg brauchen wir eine echte Teamleistung. Wenn wir die auf das Feld bekommen, dann ist alles möglich", hofft Co-Trainer Berni Prem. Er setzt darauf, dass sich die zuletzt schwankende Leistung seiner Mannschaft stabilisiert.

So kassierten die Straubingerinnen zuletzt Heimniederlagen gegen Erfurt und Aachen, die mit ein wenig Glück vielleicht vermeidbar gewesen wären. "Der Druck im Derby liegt ganz klar bei den Roten Raben. Wir können ganz befreit aufspielen", erklärt Coach Prem, der darauf setzt, dass sich sein Team von der gewohnt guten Atmosphäre in der Vilsbiburger Ballsporthalle anstecken lässt.

Typisieren lassen und Leben retten

Alle Zuschauer, die zum Niederbayernderby der Frauen-Volleyball Bundesliga nach Vilsbiburg kommen, können sich am Rande des Spiels als potentielle Stammzellenspender registrieren lassen. Die Selbsthilfegruppe Leukämie Landshut führt eine Typisierungsaktion durch. Mit einem einfachen Wangenabstrich kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, in die Spenderdatei eintragen lassen.