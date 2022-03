Neuer Trainer für mehr Spaß im Straubinger Volleyball

Die Volleyballerinnen von NawaRo Straubing haben einen neuen Trainer. Lukasz Przybylak wechselt von den Roten Raben Vilsbiburg als Cheftrainer zum Bundesligateam in Straubing. Laut einer Mitteilung von NawaRo war der 34-jährige bereits Chef- und Assistenztrainer in der ersten polnischen Volleyballliga, ehe er vor vier Jahren nach Vilsbiburg ging. Dort war er zuletzt für die zweite Mannschaft verantwortlich.

Neue Spielerinnen für das Team

In Straubing übernimmt Lukasz Przybylak den Chefposten, der bisherige Co-Trainer Bernhard Prem bleibt bei den NawaRos. Dort zeichnet sich nach einer enttäuschenden Saison ein Neuaufbau des Teams ab. Unter anderem hat der Club offenbar eine neue Zuspielerin verpflichtet. Ihr Name wird noch nicht veröffentlicht. Und es gibt möglicherweise ein Wechsel auf der Libera-Position: "Um Zuspielerin und Libera wollen wir unser Team aufbauen", erklärt Przybylak. Er setzt vor allem auf den Team-Gedanken in seiner Mannschaft: "Wir werden uns als Team auf dem Feld präsentieren, gegen das es jeder andere schwer haben wird."

Nur drei Siege in der Liga

NawaRo Straubing hatte in der abgelaufenen Saison einen Playoff-Platz deutlich verpasst. Von den 22 Spielen konnten sie nur drei gewinnen und landeten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Deswegen hat sich Club vom bisherigen Cheftrainer Bart-Jan van der Mark trotz eines noch laufenden Vertrags getrennt. Die Vorstellungen über die sportliche und organisatorische Aufstellung der Mannschaft seien zu weit auseinandergelegen, hieß es.

Antonia Herpich in der Nationalmannschaft

Unterdessen ist die Straubinger Nachwuchsspielerin Antonia Herpich in den Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft berufen worden. Die Libera, die bei den NawaRos bereits in der Bundesliga eingesetzt wird, darf sich so Hoffnungen auf die Teilnahme an der EM-Qualifikation in Italien machen, so ein Sprecher von NawaRo Straubing.