Rückrundenauftakt für Straubings Volleyballerinnen

Zum Rückrundenauftakt in der laufenden Bundesligasaison geht es für die Volleyballerinnen von NawaRo Straubing am Samstag zu ungewohnt früher Stunde (17.30 Uhr) gegen die Ladies in Black Aachen. Gegen dieses Team hatten die NawaRos den Saisonauftakt überraschend gewonnen.

NawaRo klarer Außenseiter

Jetzt aber sind die Straubingerinnen klare Außenseiterinnen. Denn derzeit sind die Ladies in Black mit sechs Siegen in elf Spielen und 16 Punkten Tabellensechste. Die Nawaros konnten dagegen in der Hinrunde insgesamt nur zwei Spiele gewinnen und sind mit sieben Punkten Vorletzte der Tabelle. Dennoch zeigt man sich in Straubing nicht unzufrieden. Das Ziel, besser zu sein als im Vorjahr, sei bereits zur Saisonmitte schon erreicht, heißt es in einer vom Club veröffentlichten Mitteilung.

Personalproblem bei den Straubingerinnen

Seit Saisonbeginn haben die Straubinger Volleyballerinnen Personalsorgen. Neben mehrerer verletzungsbedingten Ausfälle in den vergangenen Wochen, hat sich zuletzt auch Mittelblockerin Jasmin Sneed aus persönlichen Gründen verabschiedet. Der Club arbeite deswegen an der Verpflichtung einer neuen Spielerin, heißt es in der Mitteilung: Läuft alles gut, könnte diese bereits am Abend gegen Aachen spielen. Positiv ist auch, dass Youngster Emilia Jordan wieder fit ist.

Die Heimniederlage zuletzt gegen Tabellennachbar Erfurt ist laut den Nawaros abgehakt. "Ich bin mir sicher, dass wir gegen Aachen eine viel bessere Leistung unserer Mädels sehen werden", verspricht Co-Trainer Bernhard Prem.

Spielbeginn in der Straubinger Volleyballarena am Turmair-Gymnasium ist um 17.30 Uhr. In einer Woche steht das Niederbayernduell der Damen-Volleyballbundesliga zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und NawaRo Straubing im Spielplan.