Pokaltraum geht weiter: Erlanger Handballer besiegen Wetzlar

In der Handball-Bundesliga läuft es für den HC Erlangen eher mittelmäßig – dafür ist die Mannschaft im Kampf um den DHB-Pokal umso erfolgreicher. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte steht der HC Erlangen im Viertelfinale des DHB-Pokals. Der HCE setzte sich am Dienstagabend souverän mit 31:19 gegen die HSG Wetzlar durch. Erfolgreichster Erlanger Werfer war dabei Rechtsaußen Johannes Sellin mit sechs Treffern. In der Bundesliga hatte der HCE zwölf Tage zuvor noch gegen die Mittelhessen verloren.

Handballer spielen in Erlangen vor Zuschauern

Die Pokalpartie hatte die Vereinsführung durch eine Sondergenehmigung in die Erlanger Karl-Heinz-Hiersemann-Halle verlegen können. Hier waren im Gegensatz zur eigentlichen Heimspielstätte des HC Erlangen, der Arena Nürnberg, einige wenige Zuschauer zugelassen.