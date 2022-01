Handball-EM: Erlanger Leistungsträger Steinert ist positiv

Das Pech der Deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Sachen Corona reißt nicht ab. Nun wurde auch Christoph Steinert vom HC Erlangen zusammen mit zwei weiteren Spielern positiv getestet. Steinert war an den Siegen in der Vorrunde in Bratislava in der Slowakei maßgeblich beteiligt und gilt mit 17 Toren als derzeit bester Schütze im DHB-Team. Die beiden anderen positiv getesteten Fälle sind Rückraumspieler Sebastian Heymann und Turnierdebütant Djibril M'Bengue.

DHB hat Antrag auf Spielverlegung eingereicht

Insgesamt sind zwölf Spieler in der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason mittlerweile in Quarantäne. Deswegen hat der Deutsche Handball-Verband formal Antrag auf Spielverlegung eingereicht. Ein Rückzug des Teams aus der Meisterschaft sei aber vorerst vom Tisch, hieß es: Für das erste Hauptrundenspiel am Abend gegen Spanien (18.00 Uhr) seien 13 Spieler einsatzfähig, außerdem seien weitere Handballer nachnominiert worden.

DHB: "Können es verantworten, im Turnier zu bleiben"

DHB-Vorstandschef Mark Schober sagte bei einem Krisentreffen: "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu verbleiben." Diese Entscheidung gelte jedoch nur für den Moment. Die Situation sei "sehr dynamisch", so Schober weiter.

Bitter: Erlanger Christoph Steinert ist Leistungsträger

Der Erlanger Christoph Steinert ist aktuell einer der Leistungsträger in der Handball-Nationalmannschaft. Beim letzten Vorrundenspiel der Europameisterschaft in Bratislava am vergangenen Dienstag bezwang die Mannschaft Polen mit 30:23. Der 32-jährige Steinert lieferte an seinem Geburtstag eine überragende Leistung mit einer 100-prozentigen Trefferquote in der ersten Hälfte.

In der Hauptrunde geht es für die deutsche Mannschaft nun gegen Norwegen, Schweden, Spanien und Russland.