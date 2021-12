FR:Vom Streitfall zum Modellprojekt: Waldkindergarten Schalkham

Das Vorbild aus Schalkham hat sich inzwischen in ganz Bayern durchgesetzt. Heute gibt es knapp 200 Waldkindergärten im Freistaat. Tendenz steigend. Und gerade in der Pandemiezeit zeigt sich ein weiterer Pluspunkt des Kindergartens unter freiem Himmel. "Einen Vorteil haben wir natürlich dadurch, dass wir ein ausgeklügeltes Lüftungskonzept hier draußen im Wald haben", sagt Waldkindergartenleiterin Beate Raeithel augenzwinkernd. "Wir können hier im Wald die Abstände gut einhalten. Und die Aerosole fliegen wieder weg und kommen nicht von den Wänden zurück."

Eltern müssen mitziehen

Es ist kalt und windig. Die Klamotten sind inzwischen nass und Handschuhe durchweicht. Es weint zwar keins der Kinder und es will auch niemand heim. Trotzdem stellt sich mir die Frage: Ist das für manche Kinder nicht doch zu viel? Doch dass Kinder, deren Eltern sich für den Waldkindergarten entschieden haben, wegen widriger Wetterverhältnisse im Nachhinein wieder herausgenommen wurden, habe es noch nie gegeben, sagt die Kindergartenleiterin. "Die Eltern überlegen sich das vorher natürlich gut. Es müssen auch die Eltern mitmachen. Sie müssen die Kinder gut anziehen. Sie müssen bereit sein, auch ein dreckiges Kind mittags in Empfang zu nehmen". So wie heute.

Naturverbundenheit bleibt

Praktikantin Franziska Schmidt ist selbst ein so genanntes "Waldkind" und sammelt gerade erste Erfahrungen als Erzieherin im Waldkindergarten Schalkham. Ihre Kindergartenzeit und freiem Himmel habe sie geprägt, erzählt die junge Frau. Und das will sie künftig als Erzieherin wieder weitergeben. "Diese Lebenseinstellung, die da dahintersteckt und die Naturverbundenheit ist etwas, was mir geblieben ist", sagt die Praktikantin.

Waldkinder sind keine Wilden

Auch wenn die Waldkindergärten natürlich den gleichen Bildungsauftrag zu erfüllen haben wie alle anderen Kindergärten in Bayern, manche Eltern fragen sich: Wie schaffen die Waldkinder den Übergang ins geregelte Schulleben? Die Leiterin des Waldkindergartens erklärt dazu: "Wir haben gute Rückmeldungen von den Grundschulen. Wir haben Morgenkreis und sitzen, wir hören Geschichten, machen Waldtheater. Es ist nicht so viel anders wie im Haus. Es sind keine Wilden hier, die können auch sitzen und haben vielleicht auch den Vorteil, dass sie sehr ausgespielt sind." Gerade weil sie soviel beim Spielen draußen waren, sind sie vielleicht bereit für was Neues." Es gibt aber auch Kritik an Waldkindergärten. So seien die Betreuungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Kindergärten vergleichsweise kurz. Für Kinder mit bestimmten Allergien kann ein Waldkindergarten ungeeignet sein.

Nass, dreckig und glücklich

Nach gut fünf Stunden Kälte, Schnee und Matsch geht es für die Waldkinder wieder nach Hause. Schmutzig und nass. Und daheim haben sie wie immer viel zu erzählen.