Berglauf-WM: Angermund und Geoffray siegen im Trail Short

Der Trail Short bot Trailrunning der Extraklasse und führte über einen abwechslungsreichen und herausfordernden Kurs über 44 Kilometer und 3.132 Höhenmeter vom gemeinsamen Massenstart am Landestheater in Innsbruck bis zum Ziel in Neustift im Stubai.

Norweger Angermund und Französin Geoffray holen Gold

Die Medaillen bei den Herren gewannen Stian Hovind Angermund aus Norwegen, Thomas Roach aus Großbritannien und der Italiener Luca Del Pero. Bei den Frauen setzte sich die Französin Clementine Geoffray vor den beiden Schweizerinnen Judith Wyder aus und Theresa Leboeuf durch.

Herrliche Strecke von Innsbruck über Völs und Kreuzjoch

Nach dem Start in Innsbruck ging es durch die Innsbrucker Altstadt, vorbei am Goldenen Dachl und über direktem Weg auf die steilen technischen Trails der Nordkette. Über Kranebitten wurde anschließend das Inntal gequert. Über Völs und Birgitz führte die Strecke ins alpine Terrain. Über die Mutterer Alm und das Birgitzköpflhaus gelangten die Atleten in die Region der wunderschönen Kalkkögel. Über anspruchsvolle Steige kamen die Teilnehmer in die „Schlick“ und passierten mit dem Kreuzjoch auf 2.136 Meter Höhe den letzten mit der Gondel zugänglichen Zuschauerpunkt. Von der Starkenburger Hütte aus führte sie ein steiler Downhill bis zur Ziellinie in Neustift.

Entscheidung im Trail Long am 9. Juni ab 14 Uhr im Livestream

Die längste Strecke der WM wird am dritten Tag gelaufen: Nach dem Start in Neustift stehen 85 Kilometern und 5.554 Höhenmetern für die Sportler auf dem Programm. Die vielseitige Route wird durch steile und technisch anspruchsvolle Up- und Downhills geprägt. Ziel ist in Innsbruck.