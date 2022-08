Regensburger Marathonläufer: Vorfreude auf Heim-EM

Dass Domenika Mayer am kommenden Montag bei den European Championships in München am Start eines Marathonrennens stehen wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich war sie bisher über kürzere Strecken, zum Beispiel die 10.000 Meter, zuhause. Doch im Wintertrainingslager trifft sie eine mehr oder weniger spontane Entscheidung: Sie will bei der Deutschen Meisterschaft im Marathon starten.

Marathon: Von der spontanen Idee zum Meistertitel

Bis zu dem Rennen sind es da nur noch rund acht Wochen - in einer Disziplin, in der man sich normalerweise Monate auf den nächsten Wettkampf vorbereitet eine überschaubare Zeit. Doch die 31 Jahre alte Mutter zweier Töchter hat über den Winter gut trainiert und belohnt sich: In Hannover wird sie Deutsche Meisterin, legt mit 2 Stunden 26 Minuten und 50 Sekunden eine außerordentlich gute Debützeit hin und holt sich die Norm für die Heim Europameisterschaft in München.

Gemeinsames Training als Erfolgsfaktor

Sie habe einfach keine Erwartungen gehabt, sagt Mayer, das sei manchmal auch einfach besser. "Ich bin jetzt echt mal super gespannt, ob sich der zweite Marathon genauso frei und leicht anfühlt wie der erste Marathon." Dass es sich so leicht angefühlt hat, lag auch ein wenig an Simon Boch, der seine Teamkollegin von der LG Telis Finanz Regensburg in Hannover als Tempomacher unterstützte und auch in München starten wird. Sich gegenseitig unterstützen, das helfe auch im Training, sagt Simon Boch. "Wenn man hier Dauerläufe macht, dann macht man das manchmal mit zehn Leuten. Das wäre schon hart, wenn man da alles alleine machen müsste", sagt Boch.

Gerade bei strömenden Regen oder wenn es kalt sei fehle alleine oft die Motivation, stimmt ihm die dritte Regensburger EM-Starterin Miriam Dattke zu. Dann sei man froh, wenn einen die anderen mitziehen.