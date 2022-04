Playoffs: Rote Raben Vilsbiburg müssen gegen Stuttgart gewinnen

Für die Volleyballerinen der Roten Raben Vilsbiburg steht am Abend Spiel zwei in der Playoff-Viertelfinalserie gegen den MTV Stuttgart auf dem Programm. Nach der Niederlage in der ersten Partie muss Vilsbiburg diesmal unbedingt gewinnen, um nicht auszuscheiden.

Rote Raben können Stuttgart ärgern

Dass die Roten Raben gegen den klaren Favoriten aus Stuttgart zumindest phasenweise gut mitspielen können, haben sie im ersten Spiel schon bewiesen. Vilsbiburg war taktisch bestens eingestellt, spielfreudig und couragiert. Darauf will Trainer Florian Völker aufbauen.

Coach: "Wir werden alles reinwerfen"

Er hofft außerdem, dass der Heimvorteil seinem Team zusätzliche Energie verleiht: "Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen und auch noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen", signalisiert der Coach. Zum Beispiel müsse man beim ersten und zweiten Kontakt besser sein, um in der Folge in gute Angriffssituationen zu kommen.

Alle Raben an Bord

Die personellen Vorzeichen sind auf jeden Fall gut: Es sind alle Spielerinnen einsatzfähig. Bei einer Niederlage gegen Stuttgart wäre die Saison für Vilsbiburg beendet. Bei einem Sieg gäbe es ein Entscheidungsspiel in Stuttgart.