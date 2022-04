Rote Raben Vilsbiburg als Außenseiter in den Playoffs

Die Volleyballerinnen der Roten Raben Vilsbiburg aus dem Landkreis Landshut treffen am Dienstagabend im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft auf Hauptrundensieger MTV Stuttgart. Die Rollen in diesem Duell sind klar verteilt: Stuttgart ist in dieser Saison die absolut überragende deutsche Mannschaft.

Vilsbiburg klarer Außenseiter

Der Gegner aus Baden-Württemberg hat 21 von 22 Ligaspielen gewonnen, den DVV-Pokal geholt und im CEV-Cup auf europäischer Ebene das Finale erreicht. Auf der Stuttgarter Homepage wird offen davon gesprochen, dass das Viertelfinale gegen die Raben "nur eine Durchgangsstation" auf dem Weg zu höheren Zielen sei.

Viele Chancen wird Vilsbiburg nicht bekommen

An einem Plan, wie die Roten Raben gegen diesen Gegner bestmöglich bestehen und auch eigene Akzente setzen können, tüftelt Trainer Florian Völker schon seit geraumer Zeit, heißt es von Vilsbiburger Seite. Da Stuttgart mit viel Druck spiele und dem Gegner nicht viele Chancen gebe, so Völker, "müssen wir in allen aktiven Elementen Mut, Aggressivität und Risikobereitschaft zeigen".

Raben haben zuletzt immer gepunktet

Kleine Hoffnung für die Roten Raben: Sie können die Mission Stuttgart in Bestbesetzung in Angriff nehmen - und mit der gewachsenen Stabilität eines Teams, das im Hauptrunden-Endspurt eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Immerhin gab es vier Siege in den letzten sechs Spielen sowie Punktgewinne in den anderen beiden Partien.

Zwei Siege für das Halbfinale

Gespielt wird im Modus "Best-of-three". Man braucht also zwei Siege, um ins Halbfinale einzuziehen. Nach der Auswärtspartie gegen Stuttgart steigt Spiel zwei am kommenden Freitag in der Ballsporthalle Vilsbiburg.