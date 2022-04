Bundesligavolleyball: Rote Raben verlieren erstes Playoff

Die Damenmannschaft der Roten Raben Vilsbiburg hat ihr erstes Playoff-Spiel am Dienstagabend in der Volleyball-Bundesliga verloren. Bei Allianz MTV Stuttgart gingen sie mit 1:3 vom Platz. Dennoch nehmen die Niederbayerinnen "viel Positives aus diesem Match" mit, sagte Chefcoach Florian Völker im Anschluss.

Stuttgart ist Titelfavorit - Vilsbiburg hält dagegen

Man habe in zwei von vier Sätzen dem Titelfavoriten "eindrucksvoll Paroli geboten". Schon zu Beginn legten die Vilsbiburgerinnen mit Mut los, den ihr Trainer vorab eingefordert hatte, heißt es.

Im ersten Durchgang überzeugten die Raben laut Trainer auch spielerisch und diktierten als Außenseiter das Geschehen. Die über 800 Zuschauer in der SCHARRena sahen ein 25:22 für die Raben. Magda Gryka hatte mit einem Block den Satzgewinn perfekt gemacht.

Enges Match im dritten Satz

Der Favorit reagierte und brachte seine Hauptangreiferinnen Krystal Rivers und Simone Lee ins Spiel. So ging der zweite Durchgang für die Raben mit 9:25 sehr deutlich verloren.

In Satz Nummer drei waren die Niederbayerinnen auf Augenhöhe und verwickelten das aktuell beste deutsche Team in ein enges Match. Letztlich hieß es 22:25 für die Allianz-Damen. "Mit diesem Satz gaben die Roten Raben ein ganz starkes Statement ab", so der Chefcoach.

Der vierte Abschnitt ähnelte wiederum dem zweiten. Stuttgart ließ nichts mehr anbrennen und bescherte den Raben ein 10:25 und somit die 1:3-Niederlage.

Beste Scorerinnen bei Vilsbiburg waren MVP Jodie Guilliams und Alexis Hart (je 12 Punkte).

Chefcoach: Zwei Sätze "zu einfach weggehen lassen"

"Zwei Sätze gut, zwei Sätze schlecht", lautete die Kurzanalyse von Coach Völker. "Im ersten und dritten haben wir es sehr gut gemacht, da konnten wir fast alles umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten." Den zweiten und vierten Satz hätten die Roten Raben "zu einfach weggehen lassen". Chefcoach Völker meint: "Das muss so nicht passieren".

Raben hoffen am Freitag auf viele Fans

Mit zusätzlicher Energie soll es nun in das nächste Playoff-Spiel gehen. Es findet am Freitag um 19.30 Uhr in Vilsbiburg statt. Der Verein hofft auf eine volle Ballsporthalle und gute Stimmung. Karten gibt es online unter roteraben.de.

In den Playoffs wird im Modus "Best-of-three" gespielt. Ein Team braucht also zwei Siege, um ins Halbfinale einzuziehen.