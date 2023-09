Paukenschlag beim FC Augsburg: Reuter nicht mehr Geschäftsführer

Neuordnung beim FC Augsburg: Stefan Reuter ist künftig nicht mehr Geschäftsführer des FCA. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Reuter, der im Dezember 2012 in den Verein kam, feierte große Erfolge: Der FCA konnte sich unter ihm in der Bundesliga etablieren, schaffte in der Saison 2014/15 überraschend den Einzug in die Europa League. Künftig wird er dem Verein nur noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Sein 2021 verlängerter Vertrag lief offiziell bis 2026.

Reuter: "Weichen für Neuausrichtung stellen"

Der 56-Jährige habe laut dem Verein die Entscheidung im Einklang mit FCA-Präsident Markus Krapf getroffen: "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt, um Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und verbesserte Strukturen für den FCA zu schaffen. Nach knapp elf intensiven Jahren, dem Meistern des letzten Transferfensters und der Einarbeitung von Sportdirektor Marinko Jurendic ist dies für mich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Verantwortlichkeiten weiterzugeben."

Wie von Reuter angedeutet, ist die Nachfolge unterdessen schon weitestgehend geregelt. Jurendic (45) war im Sommer bereits als Sport-Direktor geholt worden. Seither war Reuter weniger intensiv in das Tagesgeschäft eingebunden, wechselte von der Seitenlinie auf die Tribüne und agierte auch in der Transferperiode eher im Hintergrund. Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll sollen vornehmlich die Entscheidungen getroffen haben.

Krapf: "Reuter bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg"

Reuter wurde im Umfeld des FCA aufgrund der seit Jahren zu beobachtenden Stagnation der Mannschaft aber auch zunehmend kritisch gesehen - ein Umstand, auf den Krapf bei der letzten Mitgliederversammlung eingegangen war. Er wisse um die wachsende Skepsis, sagte er, "ich habe viele Gespräche mit ihm geführt und man sollte bei aller Kritik immer die Fairness walten lassen."

Wie die genaue Rolle von Reuter nun künftig aussehen wird, bleibt abzuwarten. Präsident Markus Krapf beschreibt die Neuausrichtung als einen Entwicklungsprozess. Auch wenn sich Stefan Reuter jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, wird er dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen." Stefan Reuter sei und bleibe eines der Gesichter des FC Augsburg. So soll er auch weiterhin die Heim- und Auswärtsspiele des Vereins im Stadion verfolgen.