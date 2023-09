"Niemals geht man so ganz": FCA-Legende Daniel Baier sagt Servus

In der 82. Spielminute war die Karriere von FC-Augsburg-Legende Daniel Baier endgültig beendet. Töchterchen Zoë Elea hob die Auswechseltafel mit der roten Nummer 10 nach oben und wechselte ihren Vater nach über 350 Spielen für die Schwaben zum letzten Mal in dessen fußballerischer Laufbahn aus. "Du weißt, niemals geht man so ganz" sagte die Neunjährige. Anschließend stand die obligatorische Ehrenrunde an.

Baier trifft zum Abschluss doppelt

Zuvor hatte Baier zuerst für die FCA-Eurohelden um Raul Bobadilla oder den aktuellen Frankfurter Philipp Max gekickt und war in der zweiten Halbzeit im Trikot der FCA-Aufstiegshelden um Nando Rafael oder Paul Verhaegh aufgelaufen. Das Ergebnis von 8:6 für die Aufstiegshelden geriet natürlich schnell in den Hintergrund. Dabei zeigte sich Baier, der in seiner Karriere nicht gerade als Torjäger bekannt war, für seine Verhältnisse in Torlaune. Zweimal traf der Mann des Tages ins Tor, einmal für die Eurohelden und einmal für die Aufstiegshelden.

Fast hätte er noch ein drittes Mal genetzt, doch sein Schuss in der zweiten Hälfte klatschte an die Latte. "Ich kann es gar nicht realisieren, was in den letzten ein, zwei Stunden abgegangen ist", sagte der sichtlich bewegte Baier nach der Partie vor 10.907 Zuschauern. "Mega Stimmung, unglaublich. Ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der gekommen ist." Jetzt freue er sich "erstmal auf ein schönes Bierchen mit den Jungs".

Baier ein "außergewöhnlicher Spieler" und "kluger Stratege"

Die geladenen Gäste waren voll des Lobes für die langjährige Nummer 10 des FCA. "Er war ein außergewöhnlicher Spieler für uns, und er hat hier viele tolle Jahre für uns gehabt", schwärmte FCA-Manager Stefan Reuter in "Blickpunkt Sport" in der Halbzeitpause. Ex-Manager Andreas Rettig, der Baier 2008 in die Fuggerstadt gelotst hatte, ergänzte: "Er war immer schon ein kluger Stratege auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes". Außerdem habe man den gebürtigen Kölner "damals zum Nulltarif bekommen und er war sein Geld wert", witzelte der ehemalige Augsburger im BR Fernsehen.