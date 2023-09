FC Augsburg: Tanganga und Mbabu - Neuzugänge im Doppelpack

Nach sieben Gegentoren in den ersten beiden Bundesligaspielen der neuen Saison 2023/24 legt der FC Augsburg in der Abwehr nach. Mit dem 24-jährigen Japhet Tanganga von Tottenham Hotspur und dem 28-jährigen Kevin Mbabu vom FC Fulham kommen ein Innen- und ein Rechtsverteidiger aus der englischen Premiere League nach Schwaben. Das gab der Verein am "Deadline Day", dem letzten Tag der Transferperiode, bekannt.

Tanganga kommt zunächst auf Leihbasis. Wie der FC Augsburg allerdings mitteilte, besitzt der Klub eine Kaufoption. Der Marktwert des Defensivspezialisten wird auf derzeit sieben Millionen Euro taxiert. Bei Mbabu spricht der Klub nur von einer Leihe.

Flexibel einsetzbar, stark in den Zweikämpfen

"Japhet ist ein sehr gut ausgebildeter und flexibel einsetzbarer Verteidiger, der sich durch seine Physis und Zweikampfstärke auszeichnet", wird FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Vereinsmitteilung zitiert. Tanganga soll sich in Augsburg "weiter entwickeln" und "unserem Team weitere Möglichkeiten in der Defensive geben."

"Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, beim FC Augsburg in der Bundesliga zu spielen. Die Bundesliga genießt in England mittlerweile einen sehr guten Ruf, weshalb auch immer mehr Spieler aus der Premier League diesen Weg einschlagen. Nun will ich dem FCA helfen, seine Ziele zu erreichen, und mich in einem für mich neuen Umfeld beweisen." Japhet Tanganga in einer FCA-Mitteilung