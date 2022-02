Deutsches Skisprung-Quartett gewinnt Bronze

Am Ende hatte Deutschland im olympischen Team-Event der Skispringer nur den winzigen Vorsprung von umgerechnet guten 40 Zentimetern auf die viertplatzierten Norweger. Markus Eisenbichler, bester DSV-Adler auf der großen Schanze in Zhangjiakou, war nach einer packenden und bis zuletzt spannenden Entscheidung erleichtert, dass es so gut ausgegangen war: "Ich hab so gefightet jetzt. Ich wollte unbedingt diese Scheißmedaille haben," so der Bayer, der sein Herz gerne auf der Zunge trägt. "Es war ein brutal enger Wettkampf." Auch Bundestrainer Stefan Horngacher sah einen Kampf auf "Messers Schneide." Jetzt müsse er erst einmal seine "Emotionen einsammeln."