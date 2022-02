Olympia 2022 - Hier wird es am Sonntag spannend

Nach dem überraschenden Einzelgold von Denise Herrmann im Einzel war für die deutschen Biathletinnen und Biathleten bislang nicht mehr viel drin. In den Verfolgungs-Wettbewerben der Frauen und Männer können das unter anderem Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Johannes Kühn oder Philipp Nawrath wieder ändern. In der Langlauf-Staffel hoffen die Männer auf einen ähnlichen Coup wie die Silber-Frauen am Samstag. Im Riesenslalom fährt für den DSV unter anderem der Münchner Linus Straßer um eine Medaille.

Diese Medaillen werden vergeben

Ski alpin: Riesenslalom Männer

Los geht's am Sonntag um 3.15 Uhr mit dem ersten Durchgang im Männer-Riesenslalom. Der entscheidende Finallauf der besten 30 startet um 6.45 Uhr. Favorisiert sind Marco Odermatt (SUI), Henrik Kristoffersen (NOR) oder Manuel Feller (AUT). Die drei DSV-Läufer Alexander Schmid (Fischen im Allgäu), Julian Rauchfuß (Mindelheim) und Linus Straßer (München) haben Außenseiterchanchen. Auch Straßer gehört im Riesenslalom nicht zu den Topfavoriten, seine Paradedisziplin ist der Slalom.

Langlauf: Staffel Männer

Die nächste Medaillenentscheidung folgt um 8.00 Uhr, wenn die Langlauf-Männer ihre Staffel über 4 x 10 km starten. Medaillen-Kandidaten sind in ersten Linie Norwegen, das Russische Olympische Komitee und Finnland. Aber wer weiß, zu welcher Überraschung das DSV-Quartett mit Janosch Brugger (Schluchsee), Friedrich Moch (Isny), Florian Notz (Römerstein) und Lucas Bögl (Gaißach) fähig sind? Vielleicht wiederholen sie den Silber-Coup der Frauen vom Samstag.

Biathlon: Verfolgung Frauen

Wir bleiben in der Loipe, wechseln aber zum Biathlon. Um 10 Uhr steht die Verfolgung der Frauen über 10 km an. Auch hier kommen die Topfavoritinnen nicht aus Deutschland, sondern heißen Elvira Öberg (SWE), Dorothea Wierer (ITA) und vor allem Marte Olsbu Røiseland, die Norwegerin könnte in Peking ihr bereits drittes Gold holen. Deutsche Starterinnen: Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode).

Biathlon: Verfolgung Männer

Bis auf die Goldmedaille von Denise Herrmann war für die deutschen Biathletinnen in Peking bislang nichts zu holen. Die Männer gingen bislang sogar komplett leer aus. In der Verfolgung über 12,5 km wollen das Benedikt Doll (Breitnau), Roman Rees (Oberried), Philipp Nawrath (Nesselwang) und Johannes Kühn (Reit im Winkl) ab 11.45 Uhr ändern. Auch hier ist Norwegen mit Johannes Thingnes Bö wieder in der Favoritenrolle. Aber auch Quentin Fillon Maillet (FRA) muss man auf der Rechnung haben.

Shorttrack

Ab 12 Uhr geht es dann im Shorttrack um die Medaillen. Es beginnt mit der Frauenstaffel über 3.000 Meter, danach folgt die Männer über 500 Meter. Deutsche Starter sind jeweils nicht dabei.

Eisschnelllauf: 500 Meter Frauen

Ebenfalls ohne deutsche Beteiligung geht's weiter um 14 Uhr mit Eisschnelllauf, 500 Meter der Frauen. Favoritinnen: Erin Jackson (USA), Angelina Golikowa, Olga Fatkulina (beide ROC), Nao Kodaira (JPN), Andzelika Wójcik (POL), Femke Kok (NL).

Eishockey, Vorrunde Männer: USA - Deutschland

Auch wenn es hier nicht um Medaillen geht: Um 14.10 Uhr beginnt aus deutscher Sicht ein spannendes Eishockey-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Nach der Niederlage gegen Kanada und dem knappen Sieg über China müssen sich Kufen-Cracks nun gegen die USA eine gute Ausgangsposition in der Vorrunde sichern.