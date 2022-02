Olympia 2022: Hier wird es am Mittwoch spannend

Am fünften Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Peking ist das Programm nicht ganz so dicht wie an den Vortagen. Trotzdem erwarten uns spannende Entscheidungen, auch aus deutscher bzw. bayerischer Sicht. So greift Lena Dürr (Germering), die viele Jahre lang der Konkurrenz nur hinterherfuhr, plötzlich nach einer Medaille im Slalom. Bei den Rodel-Doppelsitzern hat der deutsche Verband mit Eggert/Benecken und Wendl/Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gleich zwei Gold-Anwärter im Eiskanal. Sie könnten nach Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger drittes Rodel-Gold für Deutschland in Peking holen. Und auch bei den Nordischen Kombinierern sind Deutsche oft mit von der Partie bei der Vergabe der Medaillen, vor allem auch der Oberstdorfer Vinzenz Geiger steht auf der Liste der Topfavoriten.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Big Air Männer

Um 4.00 Uhr starten am Mittwoch die Entscheidungen um die Medaillen. Es eröffnen die Big-Air-Männer im Freestyle, allerdings ohne deutsche Beteiligung. In dieser bei Olympia neuen Disziplin sind Oliwer Magnusson (SWE) und Alexander Hall (USA) die Topfavoriten.

Ski alpin: Slalom Frauen

Im Damen-Slalom gibt es nach langer Durststrecke seit dieser Saison mit Lena Dürr wieder mal eine ernsthafte deutsche Medaillen-Kandidatin. Die 30-Jährige aus Germering fährt aktuell ihre beste Saison und katapultierte sich mit gleich drei dritten Plätzen im Slalom plötzlich zur Mitfavoritin. Freilich erwartet sie harte Konkurrenz - vor allem durch Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhová (SVK). Neben Dürr startet noch Emma Aicher (Mahlstetten) für den DSV. Um 3.15 Uhr geht's los mit dem 1. Durchgang, der Finallauf der besten 30 beginnt um 6.45 Uhr.

Snowboardcross Frauen

Die nächsten Medaillen werden ab 7.30 Uhr im Snowboard-Cross-Einzel der Frauen vergeben (Finale gegen 8.50 Uhr). Topfavoritinnen sind Charlotte Bankes (GBR) und Chloe Trespeuch (FRA). Für Deutschland geht Jana Fischer (Löffingen) an den Start.

Nordische Kombination: Einzel Männer

Die deutsche Brille wird verstärkt wieder ab 9 Uhr aufgesetzt, wenn die Nordischen Kombinierer Teil eins ihrer Disziplin absolvieren: das Springen von der Normalschanze. Die Medaillen werden dann ab 12 Uhr vergeben: beim abschließenden Langlauf über 10 km. Vinzenz Geiger empfahl sich in dieser Saison mit zwei Weltcupsiegen. Auch seine Oberstdorfer Teamkollegen Johannes Rydzek und Julian Schmid gehen an den Start - im Unterschied zu Eric Frenzel (Geyer), der sich nach positiven Corona-Tests weiter in Isolation befindet. Weitere Topfavoriten: Johannes Lamparter (AUT) und Joergen Graabak (NOR). Graabaks Teamkollege Jarl Magnus Riiber, der Superstar der Szene, fehlt ebenfalls Corona-bedingt.

Short Track: 1.500 Meter Männer

Ebenfalls um 12 Uhr startet im Short Track der Männer-Wettbewerb über1.500 Meter - ohne deutsche Beteiligung. Beste Medaillen-Chancen dürften Starter aus dem Gastgeberland, Südkorea und den Niederlande haben.

Rodeln: Doppelsitzer Männer

Ab 13.20 Uhr folgt der Wettbewerb der Rodel-Doppelsitzer, bei dem deutsche Starter traditionell ein gehöriges Wort mit sprechen bei der Vergabe der Medaillen. 2014 und 2018 holten jeweils Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) die Goldmedaille. Zuletzt mussten sie Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) den Vortritt lassen, die nach einer überragenden Saison aktuell auch Topfavoriten für den Olympiasieg sind. Trotzdem wird die Goldmedaille für sie kein Selbstläufer: Auch das lettische Duo Andris Sics und Juris Sics sowie die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller sind zu beachten. Nach dem ersten Lauf um 13.20 Uhr folgt der entscheidende zweite um 14.35 Uhr.