Abstiegs-Alarm in Nürnberg: "37 Punkte werden nicht reichen"

Der Torwart des 1. FC Nürnberg wurde hinterher am deutlichsten. Carl Klaus blieb so klar, wie er zumeist in seinen Aktionen auf dem Feld der Nürnberger agiert: "Wir sollten schon aufpassen und definitiv noch Punkte holen. Es sind noch fünf Spiele, aber wir haben zum Punkten auch nicht ewig Zeit. 37 Punkte werden in diesem Jahr sicher nicht reichen", warnte Klaus nach dem 0:2 (0:1) beim FC Schalke 04 am Samstagabend bei Sky. "Deshalb sollten wir schleunigst punkten, sonst wird’s kribbelig."

Kribblig sollte es ja wieder einmal nicht werden bei den Nürnbergern. Doch in den vergangenen Wochen kehrte ein wenig der Schlendrian ein bei den Mittelfranken. Vier Spiele ohne Sieg stehen zu Buche und so kamen die Klubs aus der Abstiegszone und vom Relegationsplatz 16 auch ein wenig näher. Eintracht Braunschweig hat gerade einmal sieben Punkte Rückstand auf diese 37 Punkte der Nürnberger - bei fünf noch ausstehenden Spielen wäre das durchaus aufholbar.

FCN-Torwart Klaus kritisiert: "Wir killen unsere Spiele"

Vor allem in der aktuellen Lage des 1. FC Nürnberg: "Wir machen in den entscheidenden Situationen zu sehr dummen Zeitpunkten einfache Fehler, die bitterböse bestraft werden. Das darf nicht passieren, da muss man schnellstens dazulernen, weil wir so unsere eigenen Spiele killen", kritisierte Torwart Klaus. "Das sollten wir schleunigst abstellen, sonst wird es schwer, Spiele zu gewinnen."

Zupass kommt den Clubberern auf Rang zehn aktuell nur, dass auch die direkten Verfolger zuletzt nicht besonders punktfreudig waren. "Wenn ich das genau betrachte, spielen wir eine ganz ordentliche Runde, aber ohne die nötige Konstanz. Wir brauchen mehr Konstanz in den einzelnen Leistungen, einzelnen Spielphasen, von einzelnen Spielern. Dann hätten wir vielleicht den ein oder anderen Punkt mehr haben können", sagt der Sportvorstand Dieter Hecking, der aber auch findet: "Jetzt müssen wir sehen, dass wir so schnell wie möglich 40 Punkte voll machen und dann haben wir eine ordentliche Saison gespielt, keine herausragende."

Hecking spricht von "einem großen Umbruch" im Sommer

Über Sorgen vor einem weiteren Abrutschen in der Tabelle wollte der Trainer Cristian Fiél nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge nicht konkret reden. "Es geht darum, die Punkte noch zu holen, die dich dazu berechtigen, in der zweiten Liga zu spielen. Trotzdem habe ich das nicht im Kopf, weil ab Dienstag bereite ich meine Mannschaft auf Paderborn vor", erklärte Fiel. "Wenn aber 40 Punkte zum Klassenerhalt reichen sollten, dann fehlt uns noch ein Sieg. Und den würden wir gerne so schnell wie möglich holen."

Um im besten Falle bereits frühestmöglich für die neue Saison planen zu können. Hecking spricht davon, dass der Club "im Sommer sicherlich einen großen Umbruch haben" werde. "Wir wollen weiter auf die Jugend setzen, was uns in diesem Jahr sehr gut gelungen ist." Daran hat auch Fiél seinen Anteil, der Spielern wie Can Uzun oder Nene Brown viel Spielzeit und damit auch Zeit zum Glänzen gab. Bleibt nur die Frage, ob den vielen Jungen für die Konstanz auch noch ein paar ältere Ergänzungen guttun würden?