Pleite im Topspiel: Schalke 04 zieht FCN in den Abstiegskampf

Der Club wartet weiter auf den ersten Sieg seit Anfang März. Die Elf von Trainer Cristian Fiél unterlag auf Schalke mit 0:2 (0:1) und droht fünf Spiele vor Saisonende noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Der Abstand auf die Gelsenkirchener, mit denen die FCN-Fans eine Freundschaft verbinden, beträgt nun nur noch zwei Punkte, Relegationsplatz 16 bleibt sieben Punkte entfernt. Die Tore vor über 62.000 Zuschauern erzielten Kenan Karaman (42) und Paul Seguin (86.).

Fiéls Umstellungen verpuffen

Im Vergleich zur 0:4-Klatsche gegen Holstein Kiel baute Fiél seine Startelf auf zwei Position um. Gelb-Rot-Sünder Joseph Hungbo wurde durch Benjamin Goller ersetzt, im Sturmzentrum bekam Sebastian Andersson den Vorzug, Schleimer rückte dafür nach links auf die Position von Kanji Okunuki (Bank).

Beide Teams gönnten sich zu Beginn keine Abtastphase. Nach 30 Sekunden prüfte Ex-Bayern-Talent Yusuf Kabadayi FCN-Keeper Carl Klaus, in der 16. und 20. Minute zwangen Thomas Ouwejan und Karaman Klaus zu weiteren Flugeinlagen. Auch der Club verzeichnete nach einer Viertelstunde bereits vier Abschlüsse, musste aber zusehends Spielanteile an Königsblau abtreten. Kurz vor der Pause ließ Karaman Klaus dann keine Chance und traf unbedrängt von der Strafraumkante zum 1:0.

Trotz Elfer-Fehlschuss: Schalke bringt Sieg über die Zeit

Auch in der zweiten Halbzeit begann Schalke schwungvoll und hatte in der 56. Minute die Riesen-Chancen auf das zweite Tor. Kabadayi wurde von Jannes Horn von den Beinen geholt, Karaman setzte den Strafstoß jedoch an den Querbalken. Im direkten Gegenzug scheiterte der insgesamt wirkungslose Can Uzun am glänzend parierenden Marius Müller. Es folgte viel Leerlauf bis Jannes Horn bei Freistoß die Latte streifte. Bevor noch einmal richtig Spannung aufkam, machte Seguin alles klar.