Nahost-Ticker: Israel beginnt Einsatz im zentralen Teil Gazas

12.22 Uhr: Israels Außenministerium - Internationale Unterstützung enorm gesunken

Die internationale Unterstützung für Israel ist nach Einschätzung des Außenministeriums in Jerusalem in den vergangenen sechs Monaten enorm gesunken. Während das Land nach den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober weltweite Unterstützung erhielt, sei sie nach Umfragen in den USA und Europa infolge der hohen palästinensischen Opferzahlen wieder auf Vorkriegs-Werte zurückgegangen, schreibt die Zeitung "Haaretz" am Donnerstag. Nach Einschätzung israelischer Beamter werde es "Jahrzehnte dauern, den Schaden zu beheben".

12.20 Uhr: US-General in Israel - Sorge vor Angriff aus dem Iran

Vor dem Hintergrund iranischer Drohungen gegen Israel ist der Kommandeur der US-Truppen in der Region, General Michael Erik Kurilla, am Donnerstag in Israel eingetroffen. Der israelische Rundfunk berichtete, Centcom-Befehlshaber Kurilla sei am Morgen gelandet.

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, der Besuch Kurillas in Israel sei schon vor dem Angriff in Damaskus geplant gewesen. Es sollte in erster Linie um die Logistik für den Bau einer provisorischen Schiffsanlegestelle vor der Küste Gazas gehen – mit dem Ziel, die humanitären Hilfslieferungen auszuweiten. Nun werde erwartet, dass auch die iranischen Drohungen gegen Israel und die Frage, wie die USA darauf reagieren könnten, Thema bei Kurillas Gesprächen sein werden, hieß es. Dem Bericht zufolge wird Kurilla voraussichtlich auch mit Israels Verteidigungsminister Joav Galant zusammentreffen.

12.12 Uhr: Ministerium - 25 Millionen für Holocaust-Überlebende in Israel

Das Bundesfinanzministerium hat die Zahlung von 25 Millionen Euro zur Unterstützung von in Israel wohnenden Holocaust-Überlebenden während des Gaza-Krieges als "unbürokratische Soforthilfe in dieser beängstigenden und heillosen Kriegssituation" bezeichnet. Die Zahlung solle in der Ausnahme‑ und Belastungssituation für die Holocaust-Opfer "eine Geste der Solidarität und des Beistands aus Deutschland gegenüber Israel beinhalten", teilte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag in Berlin mit. Die Belastung der Holocaust-Opfer werde durch die weltweit zu verzeichnenden Antisemitismusbekundungen noch verstärkt.

11.46 Uhr: Nach Irans Drohung gegen Israel - Lufthansa streicht Flüge nach Teheran

Die höchst angespannte Lage im Nahost-Konflikt beginnt sich auf den Luftverkehr auszuwirken. Die Lufthansa strich wegen der kritischen Sicherheitslage als erste Airline den täglichen Flug von Frankfurt nach Teheran. Die Verbindung ist schon seit 6. April eingestellt, wie erst am Mittwochabend bekannt wurde. "Wir haben die Sicherheitslage heute neu bewertet und das Streichen des täglichen Fluges von Frankfurt nach Teheran bis 13. April verlängert", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag. Hintergrund sind die jüngsten Drohungen Irans gegen Israel im Nahost-Konflikt.

10.58 Uhr: Israel beginnt neuen Militäreinsatz im zentralen Teil Gazas

Die israelische Armee hat in der Nacht zum Donnerstag einen Militäreinsatz im zentralen Abschnitt des Gazastreifens begonnen. In einer Mitteilung der Armee war die Rede von einer "präzisen Operation auf der Basis von Geheimdienstinformationen, mit dem Ziel, Terroraktivisten auszuschalten und Terror-Infrastruktur im Zentralabschnitt Gazas zu treffen". Vor dem Vorrücken von Bodentruppen hätten israelische Kampfflugzeuge Terrorziele über und unter der Erde angegriffen.

Nach Angaben von Sanitätern wurden bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus in dem Flüchtlingsviertel Nuseirat im zentralen Teil des Gazastreifens mindestens fünf Palästinenser getötet. Die Armee teilte mit, während des Einsatzes in der Nacht hätten Soldaten "einen bewaffneten Terroristen identifiziert". Ein Kampfjet habe ihn getroffen, als er sich den Truppen genähert habe. Es seien auch mehrere Raketenabschussrampen gefunden worden. Auch die Marine habe mehrere Ziele in dem Gebiet beschossen.

10.51 Uhr: Zentralrat der Muslime - Gaza ist "Friedhof der internationalen Ordnung"

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, sieht durch die israelische Kriegsführung im Gazastreifen die internationale Ordnung ernsthaft bedroht. Alle Handlungen stünden im Widerspruch zum Völkerrecht, schrieb Mazyek in einem Gastbeitrag in der Berliner "taz" am Donnerstag. Und: "Nie zuvor wurde der massive Kontrast zwischen den Prinzipien des Völkerrechts und der aktuellen Kriegsführung täglich und über eine so lange Zeit vor Augen geführt."

Gaza sei nicht nur ein Friedhof für mittlerweile 33.000 Menschen, sondern auch ein "Friedhof der internationalen Ordnung" geworden. Nun bestünden die größten Unsicherheiten darin, "ob eine neue, für alle faire Weltordnung ohne einen großangelegten globalen Konflikt und Krieg entstehen kann und wer die Grundlagen dafür legen wird und wie sie gestaltet werden kann".

10.19 Uhr: Hungersnot in Gaza steigt - Jedes dritte Kleinkind akut mangelernährt

Fast jedes dritte Kleinkind im Norden des Gazastreifens ist akut mangelernährt. "Je länger Kinder hungern, desto stärker schädigt das ihre Entwicklung. Sie brauchen dringend koordinierte Hilfsmaßnahmen, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden", warnt Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe. "Der Anstieg an Hilfslieferungen in den vergangenen Tagen für die Menschen in Gaza ist ermutigend, aber nicht ausreichend."

"Die von Israel angekündigte verstärkte Einfuhr von Hilfsgütern in den Norden Gazas ist ein wichtiger Schritt, doch es braucht eine anhaltende humanitäre Feuerpause und die Öffnung weiterer Grenzübergänge, um die Not nachhaltig zu beenden. Außerdem muss humanitäre Hilfe sicher möglich sein. Mehr als 200 tote Helferinnen und Helfer sind nicht hinnehmbar", betont Martin Keßler.

09.39 Uhr: Schwere Angriffe auf Israel erwartet - Russland rät von Reisen ab

Das russische Außenministerium rät seinen Bürgerinnen und Bürgern von Reisen in den Nahen Osten ab. Dies gelte insbesondere für Israel, den Libanon und die Palästinenser-Gebiete, teilt das Ministerium mit. Die USA und ihre Verbündeten gehen einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge davon aus, dass schwere Raketen- oder Drohnenangriffe des Irans oder seiner Verbündeten auf militärische und staatliche Ziele in Israel unmittelbar bevorstehen könnten. Das berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitskreise in den USA und Israel.