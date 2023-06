DFB-Elf: Schweinsteiger vermisst Ribéry-Robben-Mentalität

Schweinsteiger vermisst Mentalitätsspieler

Der Ex-Nationalspieler vermisst in der DFB-Elf die Mentalitätsspieler. "Ich erwarte von den Spielern, die länger dabei sind, dass sie den Karren aus dem Dreck ziehen", sagte der ARD-Experte nach dem 0:1 in Warschau gegen Polen. Einige Spieler würden zwar Führungsqualitäten für sich beanspruchen, "aber am Ende des Tages muss man es hier auf dem Platz sehen", sagte Schweinsteiger, "und da vermisse ich diesen Elan, diesen Biss."

Schweinsteiger verdeutlichte seine Kritik mit einem Beispiel um die legendäre Flügelzange des FC Bayern mit Franck Ribéry und Arjen Robben aus seiner Zeit beim FC Bayern München: "Ribéry und Robben wollten immer den Ball haben. Wenn ich nach links zum Franck gespielt habe, war Arjen auf der anderen Seite sauer, dass er den Ball nicht bekommen hat. Solche Mentalität würde ich mir gerne wünschen."

Kimmich soll auf Kritik mit Titel antworten

Dass zuletzt Ersatzkapitän Joshua Kimmich als Führungsspieler hinterfragt und von Bundestrainer Hansi Flick öffentlich in Schutz genommen wurde, wollte Schweinsteiger nicht zu hoch hängen. "Damit muss ein Spieler wie Joshua Kimmich klarkommen, er ist ein Leader der Mannschaft", sagte der Weltmeister von 2014: "Am besten antwortet man mit einem Titel."

Zunächst trifft die DFB-Elf aber am kommenden Dienstag zum Saisonabschluss in Gelsenkirchen auf Kolumbien.