NoKo vor dem Aus? Frenzel übt Kritik an IOC und FIS

Frenzel hadert: "Kampf gegen Windmühlen"

Frenzel, der nach seinem tränenreichen Abschied Ende März direkt als Trainer im deutschen Team weitergemacht hat, versucht mit dem DSV "ein bisschen Gas zu geben", um die Kombination aus Skispringen und Langlaufen zu retten. Doch die Auseinandersetzung mit dem Internationalen Olympischen Kommitee (IOC) und dem Ski-Weltverband FIS gleiche "einem Kampf gegen Windmühlen".

Der dreimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister wünscht sich, "dass da mehr Engagement von Seiten der Verbände kommt. (...) Wenn ich was ändern will, dann muss ich investieren. Meistens fängt es mit Geld an." Der Hauptstreitpunkt, der auch die erstmalige Olympia-Teilnahme der NoKo-Frauen verhinderte, ist die mediale Präsenz der Sportart.