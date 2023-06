Deutschland - Kolumbien | 20.06., 20.45 Uhr | Livereportage

Die Partie gegen Kolumbien auf Schalke ist der Schlusspunkt der dreiteiligen Testspielserie der deutschen Nationalmannschaft, ehe sich auch die Nationalspieler in den Sommerurlaub verabschieden. Das Spiel gegen die Ukraine (3:3) hat gezeigt, dass Bundestrainer Hansi Flick bis zur Europameisterschaft in einem Jahr noch viel Arbeit vor sich hat - vor allem in der Defensive.

BR24Sport Livecenter

Noch drei Länderspiele im Jahr 2023

Nach dem Kolumbien-Spiel gibt es gar nicht mehr so viel Gelegenheiten für Flick, eine Mannschaft und ein System einzustudieren. 2023 stehen noch drei Länderspiele gegen Japan (9. September), Frankreich (12. September) und in den USA (14. Oktober) an.