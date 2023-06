FC Bayern: Abwehr könnte ein komplett neues Gesicht bekommen

Noch ist es ruhig an der Säbener Straße. Während die Nationalspieler noch im Einsatz sind, wird beim FC Bayern München vor allem hinter den Kulissen und - ungewohnt - im Stillen am Kader für die neue Saison gearbeitet. Mit Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) wurden bereits zwei Neuzugänge publik. Doch das dürfte nur der Anfang einer größeren Kaderauffrischung gewesen sein.

Viele Unzufriedene in der Abwehr - Zweifel an Upamecano

Sicher ist: Ein Neuner soll kommen - am besten ein Mittelstürmer, der 15 oder mehr Tore pro Saison garantiert. Und dann ist da noch die Abwehr: In Benjamin Pavard und Lucas Hernández gibt es zwei Unzufriedene, die ihren Wechselwunsch (Pavard nach Barcelona, Hernández zu Paris St. Germain) hinterlegt haben. Auch Alphonso Davies, der lieber eine offensivere Rolle hätte, und Noussair Mazraoui sind Wechselkandidaten. Und Dayot Upamecano ist nach seinem fehlerhaften Auftritt im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City (0:3) ebenfalls nicht unangefochten.

Kim, van de Ven, Torres - Viele Namen werden gehandelt

Bleibt als Konstante nur Matthijs de Ligt. Und so verwundert es nicht, dass bei einigen Verteidigern, sei es aus der Bundesliga oder den anderen europäischen Topligen, ein Bayern-Interesse kolportiert wird. So soll der Rekordmeister am südkoreanischen Verteidiger Min-jae Kim vom italienischen Meister SSC Neapel interessiert sein. Auch bei Wolfsburgs Micky van den Ven, der eine starke erste Saison in der Auto-Stadt spielte, fällt der Name FC Bayern. Und nach Informationen von Sport1 steht auch der spanische Nationalspieler Pau Torres vom FC Villarreal auf der Bayern-Liste.

Das Interesse ist also durchaus nachvollziehbar. Sollte Pavard und/oder Hernandez den Verein verlassen, müsste dringend adäquater Ersatz für die Innenverteidigung her. Torres oder van de Ven als Linksfuß für Hernández, Kim für Pavard - das könnte passen.

Weltklassespieler machen Bogen um München

Ganz große Namen fehlen in der Auflistung. Dass könnte einerseits daran liegen, dass die Bayern schon für ihren Wunschstürmer - hier stehen die Namen Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) im Raum - tief in die Vereinsschatulle greifen müssen und es bei den Verteidigern nicht mehr fürs ganz große Regal reicht.

Andererseits lässt sich seit einiger Zeit beobachten, dass absolute Weltklassespieler lieber nach England oder Spanien gehen, als nach München. Gleichzeitig waren zuletzt die Spieler, die geholt wurden, in ihren Klubs nicht mehr erste Wahl.

Wie groß der Umbruch in der Defensive ausfallen wird, muss sich zeigen. Sicher ist, dass es mit der Ruhe an der Säbener bald vorbei sein dürfte.