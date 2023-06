Zwei verschiedene Halbzeiten: DFB-Elf verliert gegen Polen

Wieder kein Erfolgserlebnis für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Polen bot die DFB-Elf besonders in der ersten Halbzeit eine ähnlich erschreckende Leistung wie gegen die Ukraine und konnte den 0:1-Rückstand zur Pause trotz enormer Leistungssteigerung in Durchgang zwei nicht mehr egalisieren.

Thiaw mit Länderspiel-Debüt

Hansi Flick setzte wie schon beim enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine am Montag auf eine Dreierkette in der Abwehr, nahm aber neun Veränderungen in seiner Startelf vor. U.a. kam Malick Thiaw von der AC Mailand zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

Gerade als Deutschland besser ins Spiel gefunden hatte und durch Havertz' Schuss von der Strafraumkante (28.) die erste Torannäherung verzeichnen konnte, schlugen die Gastgeber zu. Jakub Kiwior verwandelte eine Ecke im Fünfmeterraum per Kopfballaufsetzer zur polnischen Führung (31.). In der Folge lief das Team von Bundestrainer Flick wütend an, sorgte mit Abschlüssen aus der zweiten Reihe aber für mäßige Gefahr für das polnische Tor.

Kimmichs Lattenkracher

Zum zweiten Durchgang brachte Flick Gosens für Hofmann und der Mann von Inter Mailand sorgte unmittelbar nach Wiederanpfiff für die erste Torchance innerhalb des Strafraums. Aus spitzem Winkel feuerte er den Ball in Richtung polnisches Tor, doch Torwart Szczesny riss beide Arme hoch und partierte (48.). Nur wenig später traf der zuletzt viel gescholtene Joshua Kimmich aus 20 Metern die Latte (49.).

Nach einer knappen Stunde zeigte Schiedsrichter Grinfeld auf den Punkt, doch nach Studieren der Videobilder nahm er den Handelfmeter korrekterweise zurück. Rüdiger hatte Bednarek an den Rücken und nicht an den Arm geköpft (57.). Polen stand tief und ließ Deutschland kommen, doch mehr als ein Schuss von Havertz im Strafraum sollte zunächst nicht dabei herausspringen (65.). Zu Beginn der Schlussphase scheiterte Debütant Thiaw per Drehschuss am überragend reagierenden Szczesny. Kurz vor dem Ende kratzte der polnische Schlussmann einen Wolf-Kopfball noch von der Linie (87.) und stand in den letzten Minuten im absoluten Mittelpunkt. In der 89. war nach einem Kopfball von Leon Goretzka zur Stelle und sicherte so letztendlich den Sieg für Polen.