Nawaro Straubing trennt sich von Trainer Bart-Jan van der Mark

Am Donnerstagmorgen hat Volleyball-Erstligist Nawaro Straubing die Trennung von Head-Coach Bart-Jan van der Mark zum Saisonende bekanntgegeben. "Die Vorstellungen bei der organisatorischen und sportlichen Ausrichtung für die Zukunft liegen zu weit auseinander", erklärte der scheidende Trainer. "Nach dieser sehr durchwachsenen Saison brauchen wir einen neuen Impuls", hieß es von Managerin Ingrid Senft. Für van der Mark endet sein Engagement in der Gäubodenstadt nach zwei Spielzeiten.

Nawaro Straubing mit gutem Start gegen Dresden

Zuvor hatte Straubing einen respektablen Auftritt gegen Dresden abgeliefert. Nawaro kam gut ins Spiel. Das Team aus Sachsen hatte dagegen nach längerer Corona-Pause zu Beginn noch Schwierigkeiten. So konnte sich Nawraro den ersten Satz holen. Der zweite Satz war lange hart umkämpft. Dresden fand jetzt immer besser in die Partie, aber bis zur Satzmitte konnte das junge Straubinger Team den Satz offenhalten. Doch zum Satzende hin setzten sich der Favorit entscheidend ab. Danach war der Favorit wieder in seinem Rhythmus, setzte Straubings Annahme massiv unter Druck und entschied das Match für sich.

Rote Raben Vilsbiburg knapp an der Überraschung vorbei

Die Roten Raben Vilsbiburg konnten ihr Abendspiel gegen Favorit Schwerin lange offenhalten. Mit viel Selbstvertrauen und Spielfreude präsentierte sich der Außenseiter über weite Strecken auf Augenhöhe. Erst im Tie-Break ging den Raben die Puste aus. Immerhin: Einen Punkt konnte sich der Verein durch die Fünf-Satz-Niederlage sichern. Er kann im Rennen um die Playoff-Tickets am Ende noch ganz wichtig werden.

Am Freitag beim Tabellennachbarn Münster

Die Atempause nach diesem intensivem Match ist nur kurz. Schon am Donnerstagvormittag steigen die Roten Raben in den Mannschaftsbus nach Münster. Hier steigt am Freitag das direkte Duell der beiden Playoff-Aspiranten. Nawaro Straubing empfängt am Samstag mit dem SSC Schwerin den deutschen Rekordmeister.