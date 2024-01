Neu-Augsburger Thorup: Seine Ideen für die Bundesligarückrunde

Der Trainer des FC Augsburg, Jess Thorup, hat die Feiertage mit seiner Familie in seinem Ferienhaus in Dänemark verbracht. Kein Gramm zugenommen habe er dabei und lacht laut auf: "Es war ein ganz ruhiges Weihnachten und Silvester bei mir. Gestern wieder zurückgefahren. Ich bin froh, wieder hier zu sein." Zum Trainingsauftakt präsentiert sich der schlaksige Däne durchtrainiert und voll motiviert.

Nach elf Wochen beim FCA hat der 53-Jährige nun auch eine Wohnung in der Augsburger Innenstadt gefunden. Die Zeit im Hotel sei damit vorbei, freut sich Thorup: "Gestern war meine erste Nacht in der eigenen Wohnung. Ich muss jetzt neue Möbel kaufen, aber das ist kein Problem. Die Container bleiben in Dänemark."

Irvin Cardona vor dem Absprung

Während Thorup sich also für einen längeren Aufenthalt beim FCA einrichtet, dürfte die Zeit von Irvin Cardona bereits wieder zu Ende gehen. Der Franzose - erst vor einem Jahr aus Brest gekommen - ist aktuell freigestellt, um in der Heimat einen neuen Klub zu finden. Beim FCA kam der Angreifer nicht über die Reservistenrolle hinaus.

Neben Cardona könnten aber noch weitere Spieler den Verein im Winter verlassen – Wechselkandidaten gibt es einige, denn der Augsburger Kader ist mit 32 Spielern ziemlich aufgebläht. "Ich weiß auch, dass wahrscheinlich etwas passiert. Vielleicht gehen ein paar Spieler und wenn möglich holen wir auch einen oder zwei. Einer kommt, einer geht – so ist das im Fußball", erklärte Thorup am Rande des Trainingsauftakts. Die Position oder gar mögliche Namen potenzieller Neuzugänge wollte er aber nicht nennen: "Qualität ist das Wichtigste für mich. Wenn wir einen Spieler verpflichten, dann muss er Qualität haben."

Spekulationen um Hamburgs Jatta

Als potenzieller Neuzugang gehandelt wurde in verschiedenen Medien zuletzt der Hamburger Außenbahnspieler Bakery Jatta. Dem HSV wird im Gegenzug Interesse an Innenverteidiger Patric Pfeiffer nachgesagt. Der Ex-Darmstädter kommt beim FCA nicht so oft zum Einsatz, wie er es sich nach seinem Wechsel vorgestellt hatte. Das Transferfenster bis Ende Januar dürfte für Sportdirektor Jurendic unruhig werden, der FCA hat gleich mehrere unzufriedene Spieler im Kader, zudem laufen die Verträge gleich mehrerer Spieler im Sommer aus.

Einer von ihnen ist Ersatztorhüter Tomasz Koubek. Der Tscheche gilt als zuverlässiger Backup, zählt aber auch zu den Großverdienern im Team. Er nutzte die Weihnachtszeit für eine Operation am Ellenbogen, ist aber bereits wieder im Aufbautraining und soll zum Ligastart wieder auf der Bank sitzen. Ebenfalls operiert wurde Mads Pedersen. Der Rechtsverteidiger weilt nach einem Eingriff am Knöchel noch zur Reha in Dänemark. Er ist zum Rückrunden-Auftakt gegen Leverkusen gesperrt und soll anschließend wieder fit zur Verfügung stehen.

Mehrere Spieler angeschlagen – Kurze Vorbereitung

Nicht beim Auftakt dabei waren auch Elvis Rexhbecaj und der Brasilianer Iago. Beide trainierten aufgrund muskulärer Probleme aber individuell. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, so Pressesprecher Dominik Schmitz. Der Däne Fredrik Winther fehlte wegen einer Erkältung komplett.

Nur wenige Tage bleiben dem FC Augsburg, sich auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Am 13. Januar kommt zum Vorrundenabschluss der bislang ungeschlagene Tabellenführer Bayer Leverkusen in die Augsburger Arena. Ein dicker Brocken, den Jess Thorup in gewohnt dänischer Lockerheit angeht: "Wir haben ein paar Ideen. Lass uns jetzt mal ein bisschen trainieren und dann gucken, was passiert. Ich weiß, die sind jetzt Erster und haben überragende Spieler, aber wenn wir nicht daran glauben, dass es möglich ist, dann bleiben wir lieber zu Hause."

Und das scheint für den "Neu-Augsburger" keine Option, denn allzu wohnlich ist die neue Wohnung kurz nach dem Einzug noch nicht.