FC Augsburg geht mit Niederlage in die Weihnachtspause

Der FC Augsburg hat verdient beim VfB Stuttgart mit 0:3 verloren. Die erste Halbzeit ging komplett an den Fuggerstädtern vorbei. Es kam viel zu wenig, um ansatzweise gefährlich zu werden. Die Augsburger überwintern mit 18 Punkten auf dem elften Platz.

Viel Stimmung herrschte die ersten zwölf Minuten nicht im Stadion - in den Fankurven wurde geschwiegen und damit der Unmut gegenüber der DFL und deren Entscheidung über einen Investoreneinstieg kundgetan. Dabei hätten gerade die Stuttgarter viel Grund zum Applaus gehabt. Von Anfang an bestimmte das Team von Sebastian Hoeneß das Spiel und erarbeitete sich eine Chance nach der anderen.

Augsburg zu harmlos

In der 18. Minute fiel dann die verdiente Führung: Deniz Undav hämmerte den Ball aus fünf Metern in das kurze Eck. Der FC Augsburg agierte nach vorne zu harmlos und hatte kaum Zugriff zum Spiel. Stuttgart drängte auf das Tor von Finn Dahmen und ließ Möglichkeiten liegen. Kurz vor der Pause erzielte Serhou Guirassy das 2:0.

Augsburg kam verbessert aus der Kabine. Ermedin Demirovic prüfte in der 48. Minute Alexander Nüberl, doch der Stuttgarter konnte den Schuss parieren. Die Fuggerstädter waren deutlich besser in der Partie, waren in ihren Abschlüssen aber zu harmlos. Stuttgart bewies Kaltschnäuzigkeit und Chris Führich erhöhte in der 69. Minute auf 3:0 - es war die erste wirkliche Chance der zweiten Halbzeit und die Vorentscheidung im Spiel.