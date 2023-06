Nationalmannschaft: Mit Gündogan soll alles besser werden

Nein, als "Heilsbringer" sieht sich Ilkay Gündogan nicht. Der 32-Jährige, der mit Manchester City gerade das "Triple" gewonnen hat, wird bei seinem ersten Auftritt am Dienstag gegen Kolumbien (20.45 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter) aber das Mittelfeld verstärken und verspricht: "Ich werde einfach versuchen, an mein Leistungsniveau zu kommen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen."

Was Gündogan mitbringt: "Positive Energie und eine gewisse Ruhe"

Ilkay Gündogan wurde in Gelsenkirchen geboren. Er kommt also zurück in seine Heimatstadt. Das löst in ihm ebenso "positive Gefühle" aus wie die jüngsten Erfolge mit City und das Wissen, dass die Nationalmannschaft "viel Qualität" hat. "Wir sind noch relativ weit davon entfernt, unser Potenzial voll auszuschöpfen, aber im Polen-Spiel habe ich gute Ansätze gesehen; leider haben wir das Spiel unnötig hergegeben und verloren."

Er wolle nun "viel positive Energie" mit reinbringen und auch eine gewisse Ruhe: "Wir dürfen nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen. Es schlummern viele Stärken in uns, die müssen wir wieder auf dem Platz abrufen."

Achter- oder Zehnerposition bevorzugt

Der frühere Profi des 1. FC Nürnberg und von Borussia Dortmund, der sich selbst auf der Achter- oder Zehnerposition an wohlsten fühlt, setzt darauf, dass sich die Mannschaft wieder findet. Bundestrainer Hansi Flick wisse, dass er flexibel einsetzbar ist, aber auch, wo er am liebsten spielt.

Von gekünstelten Aktionen, um der Mannschaft wieder ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl einzupflanzen, hält er wenig: "Es muss authentisch sein. Manchmal ist es auch nur eine Kleinigkeit, etwas Unerwartetes, was zu einem Kick führen kann, damit bestimmte Dinge wieder besser laufen."