Nationalmannschaft: Angezähltem Flick läuft die Zeit davon

"Wir haben einen Plan, was das Ganze betrifft, das werden wir weiterhin durchziehen. Das sind Automatismen, die Spiele und Training brauchen, daran werden wir arbeiten - und Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, klar ansprechen und trainieren", sagte Flick nach dem sogar glücklichen 3:3 gegen die Ukraine.

Experiment mit Dreierkette vorerst gescheitert

Vor allem defensiv war der Auftritt in Bremen enttäuschend. Das Experiment, auf eine Dreierkette zu setzen, ging nach hinten los. Im Laufe der Partie korrigierte Flick die Taktik wieder und stellte auf die gewohnte Viererkette um. "Try and error" - genau ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel bei der Heim-EM wartet noch viel Arbeit auf Flick. Zu viel?

Völler stützt Flick: "Er hat die Kraft"

Flick läuft ein bisschen die Zeit davon, er bleibt aber positiv: "Kopf hoch, es geht weiter am Freitag, da wollen wir die Fehler einfach abstellen", sagte er vor der Partie in Warschau gegen Polen (Anstoß: 20.45 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter), der noch die Rückendeckung von DFB-Direktor Rudi Völler hat. Der hatte - allerdings vor der Partie gegen die Ukraine - gesagt: "Er hat die Kraft, die Mannschaft und sich selbst aus dem Tief herauszuziehen."

Flicks Bilanz liest sich nicht wie eine Erfolgsstory. Zunächst hatte der frühere Bayern-Coach mit acht Siegen nacheinander einen Rekordstart als Bundestrainer hingelegt. In den weiteren 14 Partien gelangen dem 58-Jährigen dagegen nur noch vier Erfolge. Das 3:3 gegen die Ukraine am Montag in Bremen war die zehnte sieglose Partie.

Einbruch nach Rekordstart: Die letzten 14 Länderspiele