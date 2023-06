Goretzka stützt Flick und beschwört Bayern-Mentalität

Goretzka will Bayern-Geist auch für Deutschland

"Das war eine der großen Leistungen von Hansi. Er hat es geschafft, diesen Teamgeist zu fördern und zu formen." Und genau diese Entwicklung könne auch "innerhalb der Nationalmannschaft genauso funktionieren", erläuterte Goretzka.

Die Leistungen des 28-Jährigen wurden im letzten halben Jahr immer wieder bemängelt, was Goretzka so nicht stehen lassen will. "Diejenigen, die Kritik üben, wissen beispielsweise nicht, was einem als Spieler vom Trainer mitgegeben wird. Da glaube ich schon, dass ich meine Aufgaben häufiger gut erfüllt habe." Es seien auch schlechte Leistungen dabei gewesen, diesen müsse "man sich selbstkritisch stellen und das mache ich", versicherte der Ex-Schalker.