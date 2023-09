Nach Basketball-Sensation: Schröder happy, Herbert will mehr

Der geschichtsträchtige Sieg über die USA im packenden Krimi von Manila machte Deutschlands Basketballer fassungslos. Die Wagner-Brüder Franz und Moritz herzten in den Katakomben ihre euphorisierten Eltern, Kapitän Dennis Schröder setzte nach dem erstmaligen WM-Finaleinzug zur großen Lobeshymne auf seine Jungs an.

"Mein Team ist extrem geil. Das ist das beste Team, das ich je hatte, egal ob NBA oder Nationalmannschaft. Jeder ist happy für den anderen. Es ist einfach ein gutes Gefühl", sagte Schröder nach dem 113:111-Spektakel gegen den Olympiasieger und dem ersten Einzig einer deutschen Mannschaft in ein WM-Finale.

Bundestrainer Gordon Herbert: "Einer noch!"

Die Generation Schröder kann sich am Sonntag (14.40 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24Sport) gegen Serbien krönen und Deutschland den ersten WM-Titel bescheren. "Historisch", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag auf X (vormals Twitter) unmittelbar nach Ende des packenden Duells, in dem das Team von Bundestrainer Gordon Herbert das NBA-Starensemble niederrang. Die erste WM-Medaille seit 2002 ist sicher, doch damit gibt sich der Kanadier nicht zufrieden. "Einer noch. Ein bisschen genießen, dann müssen wir bereit sein. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte Herbert.

Während die US-Stars um Anthony Edwards und den nur beinahe in Deutschland eingebürgerten Austin Reaves mit düsteren Mienen aus der Mall of Asia Arena schlichen, herrschte bei den deutschen Kollegen Euphorie. Angeführt von Franz Wagner (22 Punkte), der sich nach überstandener Verletzung in Bestform präsentierte, gelang der wohl spektakulärste Coup eines deutschen Basketball-Teams. "Es macht einfach unglaublich viel Spaß mit den Jungs. Es ist einfach geil", sagte der 22 Jahre alte Wagner, der die Sensation von Manila maßgeblich initiierte.

Obst und Theis außergewöhnlich

Franz und Bruder Moritz trafen nach absolviertem Interview-Marathon auf ihre Eltern Beate und Axel, die bei der WM schon längst Kultstatus erlangt haben. Überglücklich fiel sich die Berliner Familie in die Arme, der Traum von WM-Gold lebt weiter. "Das ist richtig besonders für die ganze Familie, dass wir weiter im Turnier sein können. Das ist ein krasses Gefühl. Wir genießen es auf jeden Fall sehr", sagte Franz Wagner.

Die Fernreise, die Mitte August am Persischen Golf in Abu Dhabi begann und im japanischen Okinawa weiterging, dauert tatsächlich bis zum großen Finale um den glänzenden Pokal an. Rollenspieler wie Andreas Obst (24) und Daniel Theis (21) machten den Erfolg über den Topfavoriten mit ihren außergewöhnlichen Leistungen erst möglich. Sie wuchsen über sich hinaus. Schröder steuerte 17 Punkte bei.