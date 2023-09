Sieg über Lettland: Deutschland zieht ins WM-Halbfinale ein

Der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist mit dem Triumph über Lettland ein historischer Triumph gelungen: Zum ersten Mal seit 2002 erreicht das DBB-Team das Halbfinale bei einer Basketball-Weltmeisterschaft. In einem umkämpften Spiel setzte sich die Mannschaft von Coach Gordon Herbert mit 81:79 (36:34) gegen Lettland durch und überstand dabei auch ein schwaches Spiel von Dennis Schröder.

Im Halbfinale wartete nun der wohl schwierigste Gegner im Turnier. Team USA setzt sich ausschließlich aus NBA-Spielern zusammen und ist der große Favorit auf den Titel.

Schwacher Start, schwacher Schröder

Fast schon traditionell startete das DBB-Team schwach in die Partie. Gleich zu Beginn wollte kein Ball fallen, Dennis Schröder und Daniel Theis leisteten sich Turnover und es war nicht lange gespielt, da lag das Team von Herbert schon acht Punkte zurück. Doch wie auch in den Partien zuvor, kämpfte sich die deutsche Nationalmannschaft zurück und ein krachender Dunk von Moritz Wagner 57 Sekunden nach Beginn des zweiten Viertels sorgte für das 17:16, der ersten Führung für Deutschland.

An der Aufholjagd war auch Franz Wagner beteiligt. Der Guard von den Orlando Magics stand zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder im Kader und versenkte direkt den ersten Wurf, den er nahm, und erhöhte um drei Punkte. Dennis Schröder war allerdings komplett abgemeldet. Von seinen ersten neun Würfen traf er keinen einzigen, brachte bei zwei Turnovern nur zwei Assists an den Mann. Das Pick-and-Roll-Spiel mit Theis wollte gar nicht in Gang kommen. Dennoch konnte Deutschland - auch dank eines starken Andreas Obst (FC Bayern) - eine knappe 36:34-Führung in die Halbzeit retten.

Deutschland trotz dem lettischen Dreier-Regen

Es war bereits die Mitte des dritten Viertels, als Schröder seine ersten Zähler auf das Board brachte. Kurze Zeit später stahl er einem Gegenspieler den Ball und bediente per Alley oop den heranfliegenden Theis zur erneuten Führung. Diese sollte nicht lange halten. Es entwickelte sich ein enges Spiel mit vielen Fouls und ständigen Führungswechseln. Besonders Davis Bertans bereitete mit seinen Drei-Punkte-Würfe der deutschen Defensive große Probleme. Und Schröder leistete sich weiter Fehlwurf nach Fehlwurf.

Es war dem konstanten Scoring von Obst und Franz Wagner und den offensiven Rebounds von Theis zu verdanken, dass Deutschland mit zwei Punkten Vorsprung in das entscheidende Viertel ging. Den bauten es in den ersten Minuten mit einem starken Run aus. Ein Steal von Moritz Wagner mit einem kraftvollen Dunk an dessen Ende setzte den Stand acht Minuten vor Schluss auf 70:59. Schröder blieb während dieser Phase auf der Bank. Der Widerstand der Letten schien gebrochen. Doch mit drei starken Dreiern kämpften sie sich wieder zurück ins Spiel. Schröder kehrte zurück ins Spiel, leistete sich erneut Fehlwürfe und Ballverluste, doch konnte zumindest seine Körbe auf vier erhöhen.

Es war ein erneuter Ballverlust Schröders (insgesamt 4 Turnover) der Lettland ermöglichte, bis auf vier Punkte heranzukommen und anschließend sogar bis auf zwei zu verkürzen. Theis stellte mit zwei Freiwürfen wieder den alten Abstand her, ehe Letlland bis auf zwei Punkte herankam. Ein Schröder Fehlwurf sieben Sekunden vor Schluss ermöglichte Lettland sogar den Sieg. Doch Bertans verwarf den entscheidenden Dreier. Schröder beendete die Partie mit einer Feldwurfquote von 15 Prozent (4/26) und 0/8 Dreiern, dazu vier Turnover und vier Fouls bei vier Assists. Bester Deutscher war Franz Wagner mit 16 Punkten (5/8) und acht Rebounds. FC-Bayern-Spieler Obst steuerte 13 Punkte (5/9) bei und traf drei seiner sechs Dreier.

David gegen Goliath? Team USA wartet im Halbfinale

Nun wartet im Halbfinale mit den USA das zweifelsohne am besten besetzte Team auf die deutsche Mannschaft. Die Mannschaft, die von Golden-State-Warriors-Coach Steven Kerr trainiert wird, hatte in der Gruppenphase immer wieder schwächere Auftritte gezeigt und gegen Litauen sogar eine Niederlage einstecken müssen. Doch im Viertelfinale zeigten sie eine beindruckende Leistung. Angeführt von einem starken Mikal Bridges (Brookly Nets) besiegten sie Italien mit 100:63.

Dennoch hat das Team Schwachstellen, vor allen Dingen auf den großen Positionen. Diese will das DBB-Team nun ausnutzen und zum ersten Mal in der Geschichte in das Finale einer Basketball-WM einziehen.