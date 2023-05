Kein Jahn-Wunder: Regensburg geht nach 105 Minuten k.o.

Mit einer starken Leistung hat sich der SSV Jahn Regensburg aus der zweiten Fußball-Bundesliga verabschiedet. Trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Denn die Jahn-Fußballer unterlagen am Sonntagnachmittag durch zwei Gegentore in einer quälend langen Nachspielzeit noch 2:3 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim und erlebten damit einen komischen Tag im eigenen Stadion: Selbst stiegen sie ja schließlich ab - und der FCH auf in die Bundesliga.

Nach sechs Jahren verabschiedet sich der Jahn wieder aus der 2. Bundesliga. Was letztlich nicht mehr überraschend kam: Ein Klassenverbleib bzw. der Weg in die Relegation wäre für Regensburg nur mit einem hohen zweistelligen Sieg möglich gewesen im Duell mit dem 16. Arminia Bielefeld.

Jahn-Stürmer Owusu zum Schluss treffsicher

Besonders der Jahn-Stürmer Prince Osei Owusu machte noch einmal Werbung für sich an den letzten Spieltagen. Nachdem er schon in Braunschweig vor einer Woche den Siegtreffer erzielte, traf er nun doppelt zur 2:0-Führung in der 51. und 57. Minute. Direkt im Gegenzug fiel dann das Heidenheimer Tor, SSV-Rechtsverteidiger Saller fälschte einen Stephan-Schimmer-Schuss unglücklich ab (58.). Ex-Jahn-Spieler Jan-Niklas Beste traf in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 2:2 (90.+3). Anschließend erzielte der Torjäger vom Dienst, Tim Kleindienst, das 3:2 für den FCH (90.+9). Und jubelte vor der eigenen Fankurve - jetzt war sein Klub durch mit dem Aufstieg.

Der Innenverteidiger Sebastian Nachreiner, der seine Karriere im Sommer nach 13 Jahren beim SSV Jahn Regensburg beendet, wurde kurz vor dem Ende noch eingewechselt. Ein würdiger Abschied für einen alten Jahn-Helden.