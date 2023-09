Mit Bayern-Gen bei Bayer: Xabi Alonso lenkt jetzt als Trainer

Er gehörte als Spieler der "Goldenen Generation" Spaniens an: Xabi Alonso feierte mit der Furia Roja zwei Europa- und einen Weltmeistertitel. 2014 wechselte er als frisch gebackener Champions-League-Sieger von Real Madrid zum FC Bayern. Der damals 32-Jährige war dem Rekordmeister neun Millionen Euro wert. Alonso zählte zu den besten Mittelfeldakteuren - war auf dem Feld Lenker und Denker, beeindruckte mit seiner durchdachten Spielweise: Er war eine Persönlichkeit, ein Teamplayer, ein Zugereister mit "Bayern-Gen".

Der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge lobte Alonso bei seinem Karriereende 2017 als "einer der ganz Großen des Weltfußballs, eine herausragende Persönlichkeit, ein Gentleman des Fußballs".

"Bayern war das letzte Highlight meiner Karriere. Es war vom ersten bis zum letzten Tag eine besondere Zeit." Xabi Alonso

Alonso kommt als Tabellenführer zum Spitzenspiel

Und jetzt - sechs Jahre später - ist Alonso drauf und dran auch einer der ganz Großen unter der Trainerriege zu werden. In der noch jungen Bundesligaspielzeit überrascht Alonso mit Bayer Leverkusen nach drei Spielen und grüßt von der Tabellenspitze. Sein Bayern-Gen hat er mit ans Bayer-Kreuz getragen, so scheint es.

Zum Auftakt des 4. Spieltags tritt Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/live in der Radioreportage) als Tabellenführer im Duell der Neun-Punkte-Starter bei Meister FC Bayern München an. Es ist das Topduell des Spieltags.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen mit dem Trainer Alonso hatte für die Münchner übrigens schwerwiegende Folgen: Das 1:2 im März in Leverkusen war das letzte Spiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach.

Dabei verfügt der 41-Jährige noch gar nicht über so viel Erfahrung als Trainer. Alonso war Jugendtrainer bei Real Madrid und leitete drei Jahre die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Trotzdem gelang es ihm ein junges, unerfahrenes Team vom vorletzten Bundesliga-Platz in das Halbfinale der Europa League zu führen - als Lenker und Denker neben dem Platz.

"Der Trainer-Job funktioniert nicht unter dem Motto 'kopieren und einfügen'. Du musst eigene Ideen entwickeln und diese dann auch vermitteln. Ich war Mittelfeldspieler, wollte immer das Spiel kontrollieren, verstehen – und das will ich jetzt auch." Xabi Alonso über seine Trainer-Philosophie

"Disziplin und Empathie" als Erfolgsrezept

Was macht Alonso so erfolgreich? Auffallend bei ihm ist die Autorität, die er ausstrahlt, wie er es schon als Spieler vermochte. Es ist keine angsteinflößende Autorität, sondern eine natürliche. "Zu ihm schaust du auf", sagt Granit Xhaka, der als Stammspieler des englischen Vize-Meisters FC Arsenal zu Bayer wechselte.

Er sei sympathisch und intelligent, schwärmte Rummenigge vor einigen Monaten in der Bild: "Und wenn einer dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat". Und dann verriet das Bayern-Urgestein: Zu Zeiten von Trainer Niko Kovac wäre der Baske fast zurück an die Isar gekommen: "Uli Hoeneß und ich hatten überlegt, ihn als Co-Trainer zu Bayern München zu holen. Das hat damals nicht funktioniert."

Eines Tages als Trainer in München?

Schon vor Jahren forderte Rummenigge: "Wir müssen uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt." Ein Satz, der heute noch Bestand hat. Denn nach dem Transferdebakel beim Rekordmeister wurden Gerüchte laut, wonach es Differenzen zwischen Verein und dem enttäuschten Trainer Thomas Tuchel gäbe. Schnell hallte der Name Alonso durch München - Dementis kamen sofort, die Gerüchte halten sich aber hartnäckig. Alonsos Vertrag bei Leverkusen läuft bis 2026. Die Bosse des FC Bayern werden seine Schritte bei Bayer weiter genau beobachten.