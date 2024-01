Bayer Trainer Xabi Alonso machte einen Luftsprung nach dem 1:0 gegen Augsburg, das ihm und seiner Mannschaft Platz eins nach der Vorrunde sicherte. Leverkusen blieb damit ungeschlagen und das im Stile des FC Bayern vergangener Jahre.

Klarer Ballbesitzfußball, schnell auf den Flügeln und mit dem nötigen Bayer-Dusel, um auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Dazu mit Xabi Alonso ein absoluter Fachmann und Sympathieträger auf der Bank, der die Mannschaft Richtung erste Meisterschaft führen will.

Unsere Frage der Woche: Ungeschlagen in die Rückrunde - Sind die Leverkusener die besseren Bayern?

