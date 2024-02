FC Bayern: Sorge um Neuer vor dem Bundesligagipfel in Leverkusen

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel musste am Mittwoch im Training erneut ohne Manuel Neuer auskommen. Den 37 Jahre alten Torwart plagen weiter "leichte Knieprobleme", teilte der Rekordmeister mit. Im richtungsweisenden Liga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr, live in der Radioreportage) will der Kapitän aber unbedingt zwischen den Pfosten stehen. Auch Last-Minute-Zugang Bryan Zaragoza, der gegen Gladbach erstmals im Kader gestanden hatte, fehlte wegen eines grippalen Infekts.

Kimmich und Upamecano wieder im Training

Dafür kehrten Joshua Kimmich und Dayot Upamecano drei Tage vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen zurück ins Teamtraining.

Beide Spieler hatten sich beim 1:0 gegen Union Berlin am 24. Januar verletzt. Kimmich zog sich eine schmerzhafte Schulterblessur zu, Upamecano fiel seitdem wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel aus.

Gute Nachrichten gibt es zudem von Abwehrchef Min-Jae Kim: Er wird am Donnerstag in München zurückerwartet, nachdem er beim Asien-Cup mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2).

Geht Tuchel wieder ins Risiko?

Geht Tuchel wieder das Risiko vom Dortmund-Spiel ein, als der personelle Engpass noch schwerwiegender war? Vor dem Hinrunden-Duell bei der Borussia waren Upamecano (Oberschenkelzerrung) und Leon Goretzka (Handbruch) ausgefallen. Bei beiden glückte der 0-auf-100-Start - und Bayern gewann Anfang November mit 4:0. Diesmal kann Goretzka, der an seinem 29. Geburtstag im Münchner Sonnenschein guter Laune war, dem nächsten Topspiel gesünder entgegenblicken.

Ob Mittelfeldchef Kimmich und Innenverteidiger Upamecano wirklich eine Alternative für den Kader oder gar noch mehr werden, hängt von den weiteren Trainingseindrücken und dem Zeitpunkt der Rückkehr ins Teamtraining ab. Tuchel hatte eine Entscheidung für "Mitte der Woche" angekündigt.

Definitiv nicht zur Verfügung in Leverkusen stehen die verletzten Konrad Laimer, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Alphonso Davies. "Wir müssen zur Höchstform auflaufen, anders geht es nicht", sagte Tuchel: "Leverkusen spielt eine herausragende Runde, aber wenn sie in den Rückspiegel schauen, sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Wir sind da, das wollen wir beweisen."