Meisterschafts-Endspurt der FC Bayern Frauen in Leverkusen

Die Fußballerinnen vom FC Bayern München haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg und wollen mit einem Dreier bei Bayer 04 Leverkusen ihren fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte eintüten.

Hochkonzentriert mit Siegesserie im Rücken

Selbst wenn es bei der Werkself nicht mit einem Sieg klappen sollte, könnte man am 22. Spieltag zu Hause gegen Turbine Postdam den Sack zumachen. Aber so weit soll es erst gar nicht kommen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus ist voll motiviert, der 16. Ligasieg in Folge wird voll konzentriert angegangen.

"Es sieht in Sachen Meisterschaft sehr gut für uns aus. Es ist uns bewusst, dass wir weiter abliefern müssen und noch nichts entschieden ist. Das Spiel in Essen hat gezeigt, dass es uns kein Gegner leicht machen will, deshalb sind wir konzentriert in die Trainingswoche gestartet und ich mache mir keine Sorgen, dass wir irgendeinen Gegner unterschätzen könnten." Bayern-Spielerin Carolin Simon

Statistik spricht für die Bayern-Frauen

Die Leverkusenerinnen belegen aktuell mit 26 Punkten den fünften Rang und feierten nach zwei Niederlagen in Folge zuletzt einen klaren 5:1-Sieg bei den abgestiegenen Potsdamerinnen. Die Statistik spricht aber klar für die Bayern-Frauen: Das Hinspiel im Dezember am heimischen Campus gewannen sie mit 2:0. Von den insgesamt 23 Duellen mit Leverkusen konnten die Roten 20 Spiele zu ihren Gunsten entscheiden.

Abschiedsgeschenk für Managerin Karin Danner

Ein schöneres und passenderes Abschiedsgeschenk als die fünfte Meisterschaft könnte es für Bayern-Managerin Karin Danner nicht geben. Die 64-jährige Strategin, die über zwei Jahrzehnte lang Pionierarbeit in Sachen Frauenfußball geleistet hat, verabschiedet sich am letzten Spieltag in München in den verdienten Ruhestand. Da wäre eine Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon mit der Schale in der Hand die Vollendung.

BR24Sport zeigt das Spiel FC Bayern Frauen - Bayer Leverkusen live und in voller Länge ab 13:00 Uhr im BR Fernsehen und im Stream. Bernd Schmelzer kommentiert die Partie. Dominik Vischer ist Ihr Moderator. Als Gast wird die frühere Bayern- und Wolfsburg-Spielerin Verena Schweers begrüßt.