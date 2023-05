Medi Bayreuth: Drijencic und Doreth sollen bleiben

Es herrscht schon wieder Aufbruchstimmung in Bayreuth. Die Lust auf was Neues, auf eine Art Generalsanierung des Bayreuther Basketballs ist zu spüren: "Trotz des Abstiegskampfes war die Stimmung in den letzten Wochen positiv", bestätigt Uli Eichbaum, einer von 18 neuen Gesellschaftern, die vor wenigen Wochen die Anteile des früheren Alleingesellschafters und Sponsors Carl Steiner übernommen haben.

Kein Spieler mehr unter Vertrag - Trainer Drijencic würde gerne bleiben

"Ohne Aufbruchstimmung wird's nicht funktionieren", so Eichbaum weiter. Und noch bevor sich die Anhänger beim Saisonabschluss-Fanfest am Donnerstag von der diesjährigen Mannschaft verabschieden, haben die Planungen für die neue Spielzeit in der ProA längst begonnen.

Die Herausforderungen sind freilich groß. Kein Spieler steht mehr unter Vertrag. Mit Kapitän Bastian Doreth wollen die Bayreuther auf jeden Fall verlängern. Neben Doreth ist die wichtigste Personalie der Trainer, und auch der soll bleiben: "Mladen Drijencic bleibt unser Wunschtrainer. Und er würde auch gerne weitermachen, das hat er schon signalisiert", so Eichbaum.

Der Wiederaufstieg ist das Ziel. Ob es gleich in der kommenden Saison klappt, bleibt abzuwarten.