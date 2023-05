Ping Pong Parkinson: Mit Spaß und Bewegung gegen die Krankheit

"Runter vom Sofa und ran an den Tisch"

Dass Oberfranken mit Thurnau nun eine Anlaufstelle habe, sei ein Glücksfall, so Regionalleiter Sven Trautner. Ziel sei aber, noch mehr Stützpunkte in Bayern zu etablieren, damit Betroffene und auch deren Angehörige maximal 30 bis 40 Kilometer vom Wohnort zum Trainingsort fahren müssten. Und die Erfahrung zeige, dass die ungezwungene Atmosphäre beim gemeinsamen Sport ein geeigneter Rahmen zum Austausch sei. Aber auch, um die Krankheit für den Moment etwas zu vergessen und aus der teils selbst auferlegten Isolation zu entfliehen, so Trautner. "Ganz nach dem Motto: Runter vom Sofa und ran an den Tisch."

Ziel: Deutsche Meisterschaft

Andrea Müllner, Wolfgang Krebs und Alexander Jungwirth stehen gemeinsam am Tisch. Doch schnell rotieren die Spieler. "Das ist ja das Schöne, wir 'Parkis' können genauso mit den gesunden Vereinsmitgliedern mitspielen", freut sich Jungwirth. Auf Können kommt es dabei nicht an. "Ich werde auf jeden Fall wiederkommen", ist sich Alexander Jungwirth sicher. Auch wollen die Drei in Kontakt bleiben, selbst wenn sich Andrea Müllners Wunsch erfüllt und auch in ihrer Nähe noch ein Verein zum PPP-Stützpunkt wird. Große Pläne gibt es auch schon beim Neumitglied des TSV Thurnau: Wolfgang Krebs will im kommenden Jahr an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.