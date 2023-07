Bayerischer Sportpreis 2023 im BR Fernsehen und im Stream

Seit 2002 zeichnet der Bayerische Ministerpräsident alljährlich bedeutende bayerische Sportlerinnen und Sportler mit dem Bayerischen Sportpreis für herausragende Verdienste und beispielhafte Initiativen im Bereich des Sports in verschiedenen Kategorien aus.

In diesem Jahr wird der Preis in sechs verschiedenen Kategorien zuzüglich des Persönlichen Preises des Bayerischen Ministerpräsidenten vergeben. Zu den Preisträgern gehören FC-Bayern-Spieler Jamal Musiala (Bester Nachwuchssportler) und Ex-Eishockey-Profi Patrick Reimer (Sportliches Lebenswerk). Sportschütze und Funktionär Wolfgang Kink ist der Preisträger in der Kategorie "Herausragendes Engagement im Ehrenamt".

"Huberbuam" erhalten Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten

Für "Sportmomente für die Ewigkeit" wird Skispringerin Katharina Schmid (geborene Althaus), ausgezeichnet. Bei der Nordischen Ski-WM 2023 begeisterte die Oberstdorferin mit drei Goldmedaillen. Die erfolgreichen Ex-Wintersportler Denise Herrmann-Wick und Eric Frenzel erhalten den Preis für herausragende Sportlerkarrieren.

Der "Jetzt-erst-recht-Preis" geht an die bayerische Mannschaft bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Den Persönlichen Preis der Ministerpräsidenten erhalten die Bergsteiger-Brüder "Huberbuam".

Die Gala des Bayerischen Sportpreises wird am 9. Juli ab 21.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen und im BR24Sport-Stream übertragen.