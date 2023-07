Laimer und Guerreiro: Variable Neuzugänge stellen sich vor

"Ich spiel dort, wo der Trainer mich aufstellt" ist eine alte Fußball-Weisheit, die in allen Spielklassen gilt und in die sich Spieler gerne mal flüchten, wenn sie danach gefragt werden, auf welcher Position sie am liebsten spielen. So auch die beiden Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro bei ihrer Vorstellung im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee.

Laimer kann auch die Sechs

Konrad Laimer, der ablösefrei aus Leipzig zu den Münchnern stieß, kann nach eigener Aussage "gefühlt einige Positionen" spielen. Er fühle sich im Mittelfeld wohl, sagte der Österreicher, der in München mit der Nummer 24 aufläuft, die bereits in der Jugend bei Salzburg trug. "Ob es dann die Sechs oder die Acht ist, das macht nicht mehr den ganz großen Unterschied." Musik in den Ohren der Bayern-Verantwortlichen, die im Rennen um Wunschspieler Declan Rice gegenüber dem FC Arsenal den Kürzeren gezogen hatten und nun die Position wohl intern besetzen wollen.

Das ließ Uli Hoeneß am Tegernsee zumindest durchblicken: "Die Frage auf der Sechs stellt sich mir gar nicht, weil Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr, sehr viel Spaß haben werden", sagte er der "Bild" am Rande des Trainingslagers.

Guerreiro fühlt sich auf Links wohl

Und ansonsten bliebe für diese Planstelle ja auch noch Raphael Guerreiro. Der gebürtige Franzose, der für die portugiesische Nationalmannschaft aufläuft, hat in den letzten Spielen bei Dortmund die Position bekleidet. Grundsätzlich ist die linke Defensivseite aber seine Heimat: "Meine Lieblingsposition ist hinten links. Der Trainer hat da viel Auswahl", aber er respektiere die Wahl des Trainers, fügte Guerreiro hinzu.

Des Trainers, den Guerreiro aus seiner Zeit in Dortmund kennt: Thomas Tuchel: "Ich kenne ihn, ich weiß, was er verlangt", erzählte Guerreiro. Tuchel habe ihm "gezeigt, dass er mich im Team haben will". Hinten links wird er sich um einen Stammplatz mit Alphonso Davies streiten müssen. Der Portugiese mit französischen Wurzeln setzt dabei auf seine Offensiv-Qualitäten. Die möchte er ebenso verbessern wie die Defensive. "Ich habe hier große Gegner im Training. Das kann mir nur helfen, meine Verteidigung zu verbessern."

Guerreiro und Laimer Spieler mit Identifikationspotenzial

An ihren Ambitionen ließen beide Neuzugänge wenig Zweifel: Sie sind in München, um Titel zu gewinnen. Und auch der neue CEO Jan-Christian Dreesen, der ebenfalls an der Vorstellung teilnahm, sieht in beiden großes Identifikationspotenzial. "Beide sind absolute Wunschspieler. Beide haben lange bei ihren vorherigen Clubs gespielt. Das ist genau, was wir brauchen", lobte der Kahn-Nachfolger, der seit fünfzig Tagen im Amt ist.

Die Bayern-Fans können ihre Mannschaft das erste Mal am 18. Juli begutachten. Dann testet das Team gegen den FC Rottach-Egern. Am 24. Juli brechen die Münchner zu ihrer Asien-Tour durch Japan und Singapur auf. Dort stehen Tests u.a. gegen Manchester City und den FC Liverpool an. Für die Neuzugänge Laimer und Guerreiro Zeit sich zu zeigen - vielleicht ja auch auf ihren Lieblingspositionen.