FC-Bayern-Hauptversammlung: Neue Satzung, Rekorde, Misstöne

Ruanda: Dreesen reagiert sarkastisch auf Ott-Kritik

Als Ott das zweite Mal die Bühne betrat, gab es Beifall und Pfiffe, als er das Thema seines Redebeitrags nannte: Ruanda. Den neuen Sponsoring-Partner des FC Bayern. Ott wies auf die Menschenrechtslage in dem Land hin und machte damit den Gegensatz zu den Werten aus der neuen Satzung auf. "Ich freue mich darauf, wenn wir mit ihnen mal über Fußball reden", antwortete Dreesen. Er sei beeindruckt, führte er mit Sarkasmus aus, wie gut sich Ott in Ruanda auskenne.

Dreesen selbst habe das Land mehrmals besucht und würde sich ein solch umfassendes Urteil nicht erlauben. Der Vorstandsvorsitzende lobte in der Folge die Entwicklungen, die Bestrebungen, das Leben in Ruanda zu verbessern, und wies darauf hin, dass auch der FC Arsenal eine Partnerschaft mit dem Tourismusverband des Landes hat.

"Wer wären wir, wenn wir aus unserer Münchner Brille beurteilen würden, was richtig ist und was falsch ist." Natürlich hätte man zur Kenntnis genommen, was Human Rights Watch gesagt hat. "Das bedeutet aber nicht, dass wir richtig finden, was Human Rights Watch sagt", erklärte Dreesen und wirkte zum ersten Mal auf der JHV verärgert.

Lob für Tuchel, Forderung nach besserer Jugendarbeit

So war es vor allen Dingen Ott, der bei einer überwiegend harmonischen Jahreshauptversammlung, zu der wohl auch die guten Ergebnisse in Bundesliga und Champions League ihren Anteil hatten, den Finger mehrfach in Wunden legte. Ansonsten bezogen sich die Redebeiträge eher auf das sportliche: Tuchel wurde mehrfach gelobt. Zudem gab es die Forderung, eigenen Jugendspielern eine größere Rolle im Verein zu ermöglichen. Die Transferpolitik wurde infrage gestellt. Und Rolltreppen in der Allianz Arena gefordert. Es ist eine Art von Kritik, der sich der FC Bayern nur allzu gerne stellt.