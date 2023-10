Kane-Traumtor bei Neuer-Comeback: FCB deklassiert Darmstadt

Schon in der vierten Minute war er wieder gefordert: Torwart Manuel Neuer machte die paar Schritte aus seinem Tor heraus, diskutierte mit Joshua Kimmich, dann trennten sich ihre Wege wieder. Das Blöde an dieser Szene: Man hätte das zwar gerne gesehen, aber lange übers Spiel hinweg weiterdiskutieren mit Kimmich war nicht möglich. Denn der Mittelfeldspieler wurde nach dieser Szene vom Platz gestellt. Er hatte den Ball verloren - und dann Marvin Mehlem per Notbremse gestoppt.

Rot für Kimmich - Zwangspause gegen Dortmund

Es war Kimmichs erste glatt Rote Karte in seiner Karriere - er wird am kommenden Wochenende im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund fehlen. Und Neuer? Tippelte beim Freistoß auf seiner Linie herum, wurde dann aber nicht gefordert. Stattdessen musste er nach einer gelben Karte für seinen Trainer Thomas Tuchel in der siebten Minute erneut die Situation beruhigen. Das Zeichen war klar: Er ist wieder da. Ohne Kompromisse - und auch ohne Zweifel aufkommen zu lassen: Der Unterschenkel hält.

323 Tage nach dem Beinbruch kehrt Neuer zurück ins Bayern-Tor

So gewohnt sich das anhört, so endete letztlich auch sein erster Auftritt 323 Tage nach seinem Beinbruch beim Skifahren. Ja, Manuel Neuer hat mit seinem FC Bayern 8:0 (0:0) gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Doch ein "normaler" Sieg war das nicht nur wegen des so frühen Platzverweises für Kimmich nicht.

In der ersten Halbzeit fielen so zwar keine Tore, aber dafür neben Kimmich zu Recht auch zwei Darmstädter vom Platz: Klaus Gjasula stoppte Konrad Laimer kurz vor dem Strafraum unfair (21. Minute), 20 Minuten später tat es ihm Matej Maglica gegen Harry Kane gleich.

Kane-Treffer von Mittellinie: Potenzial zum "Tor des Monats"

Ihre Tore hatten sich die Münchner für die zweite Halbzeit aufgehoben - und da folgten sie mit voller Wucht: Der Torjäger vom Dienst, Harry Kane, machte das 1:0 per Kopf (51.), es folgten wahlweise fein herausgespielte oder herausgeschossene Treffer von Leroy Sané (56./64.) und Jamal Musiala (60.). Die Partie war nach einer Stunde entschieden.

Anders als Neuer hatte sein Gegenüber Marcel Schuhen viel zu tun - er hielt zwischendurch ja auch noch einige Torschüsse sehenswert. Letztlich schossen die Münchner fast 20 Mal aufs SVD-Tor. Und dann hatte Schuhen auch noch irgendwie seinen Neuer-Moment. Allerdings keinen schönen: Für seine Verhältnisse postierte er sich viel zu weit vor dem Tor. Und so nahm sich das FCB-Schlitzohr Kane ein Herz - schoss einfach mal von hinter der Mittellinie aus und erzielte das 5:0 (69.). Der Ball nahm einen schönen Bogen und flog direkt unter der Latte ins Tor - der Treffer hat Potenzial für das "Tor des Monats Oktober" in der Sportschau.

Müller, Musiala und Kane treffen - und Neuer hält die Null

Lange feiern wollten die Münchner danach aber nicht. Sie schraubten das Ergebnis in einer furiosen zweiten Halbzeit stattdessen weiter in die Höhe. Durch Tore des eingewechselten Thomas Müller (71.), von Jamal Musiala und Harry Kane (88.) endete die Partie letztlich 8:0 - und mit zehn Münchnern und neun Darmstädtern auf dem Feld. Und, man glaubt es kaum: In der 90. Minute durfte Manuel Neuer auch noch einen Abschluss von Tim Skarke halten. Er hat, und das ist nicht ganz unwichtig für einen Torhüter, seine erste Partie nach langer Verletzungspause mit Jubel und ohne Gegentor beendet. Er ist wieder da.