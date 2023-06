Erst Hochzeit, dann European Games: Besonderer Skisprung-Sommer

Katharina Althaus heißt jetzt Schmid, sonst ändert sich nix. Die Oberstdorferin, die vor kurzem geheiratet hat, ist motiviert wie immer, meint Bundestrainer Maximilian Mechler: "Ja, sie ist halt eine unglaubliche Athletin, will sich immer selber verbessern, setzt sich neue Ziele."

Schmids Hochzeit mit Blasmusik, Tracht, Kirche und Bergen

Und was schenkt man einer Skispringerin so zur Hochzeit? "Mit das Besonderste war, dass ich eine Hüpfburg bekommen habe und nichts davon wusste", sagt Schmid. Das passt natürlich zur Oberstdorferin, genau wie der Rest der Hochzeit mit Blasmusik, Tracht, Kirche und Bergen. In den sozialen Netzwerken hat sie die Fotos stolz mit ihren Fans geteilt. "Der Tag war einfach perfekt und wir haben’s in vollen Zügen genossen."

Jetzt stehen aber erst einmal die European Games in Krakau an. Die sind nur ein klitzekleines Ziel, in Zakopane springen sie auf Matten: "Ich find's ganz cool, mal bei den Sommersportarten dabei zu sein. Da vielleicht auch mal das ein oder andere anschauen zu können und die anderen Sportler kennenzulernen", so Schmid.

European Games ja - Fokus aber auf der Wintersaison

Der große Blick richtet sich natürlich trotzdem auf die klassische Wintersaison. Und so kommt es, dass die Skispringerinnen auch mal beim Gewichtheben anzutreffen sind. Das wirkt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, Muskelmasse ist ja eher hinderlich in der Luft. Aber in der Saisonvorbereitung gehört das Kraftraining mit dazu.

Rücksicht auf die European Games nehmen die Skispringerinnen also nicht, die Sommerspiele sind für sie mehr Spaß als Ernst, wie Selina Freitag sagt: "Das ist was Neues, auch eine Sommereinkleidung zu bekommen mit kurzen Hosen und Tops. Aber wir machen Wintersport, keinen Sommersport. Wir haben die Möglichkeit, das mitzumachen, weil wir auch auf Matten springen können. Das ist auch richtig gut, vor allem wenn man sieht, was sich so entwickelt mit dem Klima und allem."

Aber im Moment liegt der Fokus noch ganz klar auf dem Winter. Erst recht bei den besten deutschen Männern wie Karl Geiger, Andreas Wellinger oder Markus Eisenbichler. Sie sind nicht in Zakopane, Katharina Schmid und ihre Kolleginnen haben anders entschieden. Ist doch auch eine schöne Abwechslung zum Hanteltraining ...