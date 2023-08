Handball: HC Erlangen startet gegen Hannover in die neue Saison

Mit einem Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf starten die Handballer des HC Erlangen am Abend um 19.00 Uhr in die neue Bundesliga-Saison. Während die Erlanger die vergangene Spielzeit auf Rang 13 der Tabelle abschlossen, qualifizierte sich Hannover als Sechster für die European League.

Hannover unter Prokop – "harter Prüfstein"

Wie stark das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop ist, bewiesen die Niedersachsen erst vor ein paar Tagen. Im Testspiel bezwangen die Hannoveraner den elffachen Champions League-Sieger FC Barcelona mit 40:38. Und so sprechen die Erlanger auf ihrer Webseite von einem "zweifellos harten Prüfstein" zum Einstieg in die Saison.

Das Team aus Hannover hat sich zur neuen Saison auf drei Positionen verstärkt. Von Aalborg Handbold kam Torhüter Simon Gade, von RK Celje der slowenische Spielmacher Tilen Strmljan und von der HSG Wetzlar Kreisläufer Adam Nyfjäll als Ersatz für Evgeni Pevnov, der zum dänischen Club Fredericia HK wechselte.

Umkämpfte Bundesligaduelle

In der vergangenen Saison gab es gegen die Gäste aus Niedersachsen zwei hart umkämpfte Duelle: Zuletzt triumphierte der HCE im Mai beim 33:29-Heimspielsieg. Auswärts unterlagen die Erlanger im November 2022 knapp mit 29:28.

Neuer HCE-Coach gibt Pflichtspiel-Premiere

Beim HC Erlangen steht der neue Trainer Hartmut Mayerhoffer vor seiner Pflichtspiel-Premiere als HCE-Coach. Der 54-Jährige verfügt allerdings über einen großen Erfahrungsschatz in der Bundesliga. In der Vergangenheit führte Mayerhoffer Bietigheim in die erste Liga und arbeitete vier Jahre lang für Frisch Auf Göppingen.

In der Vorbereitung galt es für ihn vier neue Spieler ins Team zu integrieren. Besonders für den 22-jährigen Rückraum-Spieler Veit Mävers wird der Bundesliga-Auftakt ein besonderes Erlebnis. Denn Mävers spielte acht Jahre lang in Hannover, bevor er in diesem Sommer zum HCE wechselte.

Erlanger bauen auf tolle Unterstützung der Fans

Meyerhoffer hofft auf zahlreiche Fans und ihre Unterstützung zum Saisonstart: "Wir freuen uns riesig auf das erste Heimspiel der Saison. Unsere Vorbereitung war intensiv, und wir sind bereit, alles zu geben. Mit Hannover wartet gleich zu Beginn ein echter Brocken, wir wissen aber auch, dass wir in unserer Arena an unsere Grenzen und darüber hinaus gehen können." Gemeinsam mit den Fans im Rücken werde sein Team alles dafür tun, um mit einem Sieg in die neue Saison zu starten", sagte der Chef-Coach im Vorfeld.

Anspiel in der Arena in Nürnberg ist um 19.00 Uhr.